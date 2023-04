Thisted tabte point i slutfasen mod Lemvig

THISTED:Thisted FC i serie 2 kæmper for at holde sig fri fra nedrykningsstregen, og derfor er hvert point vigtigt for thyboerne. Fredag skulle TFC så forsøge at høste flere point til samlingen, da de på hjemmebane mødte et formstærkt Lemvig-mandskab. Fredagens opgør lignende længe en 0-0-kamp, men i kampens sidste 10 minutter var Lemvig kyniske og tog alle tre point med sig, eftersom TFC tabte kampen med 0-2.

- Undervejs i kampen havde jeg egentlig indstillet mig på, at kampen nok ville ende 0-0. Desværre så fik vi et gult kort mod slutningen af kampen, og det gjorde, at vi ikke havde kræfterne til sidst, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær.

Fra første halvlegs start var begge hold gode på bolden. Begge defensiver var dog også bundsolide, så derfor var der hverken mål eller store chancer i første halvleg.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor begge hold var gode i deres omgang med bolden. Undervejs i anden halvleg kom hjemmeholdet fra TFC frem til en stor chance, som dog blev afværget af Lemvig-målmanden. I det 77. minut fik TFC et gult kort, hvilket gjorde, at de kom en smule under pres. Bedst som det lignede, at kampen ville ende ud i en nulløsning, fik Lemvig bragt sig foran i det 81. minut. Højrebacken fra TFC mistimede et hovedstød, hvilket gav en Lemvig-spiller frit løb mod mål, og så kunne Lemvig bringe sig foran. Mod kampens slutning kastede hjemmeholdet så alt frem i jagten på en udligning, og kort før slutfløjt resulterede det høje pres i, at Lemvig kunne slå en omstilling og definitivt lukke kampen med deres andet mål. Dermed tabte TFC kampen med 0-2.

- Det var et ærgerligt nederlag, for det havde været rigtig godt med et point mod Lemvig. Lemvig er dog et rigtig godt hold, og det er nok det bedste hold, som vi har mødt indtil videre, siger Jacob Kjær.

Med fredagens nederlag befinder TFC sig på 6. pladsen med tre point ned nærmeste hold under stregen.