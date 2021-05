Thisted Tennisklub får udendørs padelbane

THISTED:Thisted Tennisklub kan nu snart tilbyde sine medlemmer at spille padel på klubbens bane på Winthersmøllevej 6 i Thisted.

Foruden medlemmerne vil der også være mulighed for Pay and Play for ikke medlemmer.

Padel (eller padel tennis) er en ketsjersport som primært spilles i Spanien og i Latinamerika. Sporten oplever dog stor vækst i mange europæiske lande.

Banen er omkring 20 meter lang og omkranset af mure på alle sider. Med et net i midten blevet der spillet med ketsjere uden strenge, der også er kortere end normale tennisketsjere.

På fire år er antallet af padelbaner mere end tidoblet, og i slutningen af 2021 forventes der at være etableret 400 baner herhjemme.

De fleste baner tilhører kommercielle aktører, men ca. 30 pct. tilhører idrætsforeninger.

Klubben har gennem det sidste år arbejdet på at etablere en udendørs padelbane.

Det er nu lykkedes via sponsorater fra DGI, Sparekassen Thy, NordeaFonden, Thisted Kommune og Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted at få økonomien til at hænge sammen.

Thisted Tennisklub bidrager selv med ca. 20 pct. af finanseringen og flere lokale håndværkere, blandt andet Jysk Elteknik, Thy Låseservice og Havnesmeden har været velvillige med hjælp.

På grund af den store efterspørgsel på baner er der 2- 3 måneders ventetid på levering og opstilling af banen, hvorfor det først kan forventes at banen tages i brug juni/juli 2021.

Thisted Tennisklub holder i øvrigt standerhejsning på lørdag.

Samme dag markeres Tennissportens Dag med åben hus arrangement.

Der vil der være mulighed for at stille yderligere spørgsmål, både vedr. tennis og padel samt prøve at spille tennis.