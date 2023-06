Thisted tog vigtig sejr mod bundproppen fra Aabybro

THISTED:Thisted FC's hold i jyllandsserien tog søndag et stort skridt mod en plads i jyllandsserie 1 efter sommerferien, da thyboerne søndag tog en sejr på 2-0 hjemme mod Aabybro, der indtager sidstepladsen i rækken og allerede er sikre på at skulle en tur ned i serie 1.

- Fra kampens start var der ikke nogen tvivl om, at vi ville vinde kampen. Selvom vi ikke spillede helt vildt godt, så leverede vi det, der skulle til, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Fra kampens start var hjemmeholdet i teten, mens gæsterne fra Aabybro ikke for alvor fik truet TFC. I det 22. minut kom thyboerne så foran, da Lucas Agesen gjorde det til 1-0. Efter scoringen faldt kampen i intensitet. Værterne fik spillet sig frem til et par løse chancer, men det blev ved den ene scoring i første halvleg.

I anden halvleg fik Aabybro heller ikke vist tænder, mens hjemmeholdet havde flere store chancer for definitivt at lukke opgøret. Trods flere store chancer til hjemmeholdet, så kom målet til 2-0 først i det 84. minut. Med et knivskarpt indlæg fandt Nikolaj Rahbæk Wisam Arkan, der blot skulle sætte foden på for at gøre det til 2-0, hvilket også var kampens slutstilling

- Efter vores scoring til 1-0 blev det lidt en sommerkamp, hvor Aabybro gik efter at holde os fra flere scoringer, mens vi ikke selv kunne få deres defensiv broderet op. I anden halvleg havde vi flere store chancer, men vores afslutninger var ikke helt gode nok, siger Frederik Olsen.

Med søndagens sejr står TFC med gode muligheder for at sikre sig oprykning til jyllandsserie 1, når de i sidste spillerunde møder Aalborg Freja på udebane. Thisted FC har selv 26 point, mens Aalborg Freja har 25. point, derfor bliver søndagens opgør altså en direkte duel om en plads jyllandsserie 1. Aalborg Freja er pisket til sejr, mens TFC kan nøjes med en uafgjort.

- Vi spiller selvfølgelig for at vinde kampen på søndag, men vi er også klar over, at uafgjort kan være nok. På søndag skal vi levere på et højere niveau end vi gjorde i dag, men det er jeg heller ikke bekymret for, siger Frederik Olsen, der glæder sig til at slutte sæsonen af med en så vigtig kamp.

- Det bliver rigtig fedt, og hvis man ikke kan sætte sig op til sådan en kamp, så kan man aldrig sætte sig op til en kamp, siger Frederik Olsen.