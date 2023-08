Thisted-træner efter nyt nederlag: Ikke grund til panik

FODBOLD: Det endte skidt for Thisted FC, da holdet søndag mødte Esbjerg på udebane i fodboldens 2. division.

Thisted FC tabte 1-5 til hjemmeholdet.

Thisted-træner Daniel Kristensen var da heller ikke begejstret for resultatet eller kampen som helhed:

- Vi møder et hold, der er bedre end os. Vi startede sindssygt godt, stod godt på banen, erobrede bolden på fine steder på grønsværen og var gode i omstillinger. Så kom vi foran 1-0, og det var fair i forhold til chancer i starten af opgøret. Så havde vi en giga chance for at komme på 2-0, men vi skal altså kende besøgstiden, når vi får de store chancer, og det gjorde vi ikke, udtaler han til Thisted FC's webside.

- Jeg er skuffet over resultatet, og det skal spillerne også være. Det er et stort nederlag og desværre ikke ufortjent, men vi skal kigge på, hvordan vi kan være klogere, når der opstår situationer på banen, hvor modstanderne kommer til chancerne, og så skal vi være bedre til at stå godt i kæderne, fastslår han.

Søndagens nederlag var det tredje i træk for Thisted FC i 2. division.

- Sæsonen er ung, og vi skal kigge på hinanden og sige, at vi skal gøre det sammen. Så skal vi fortsætte i det spor, hvor vi har været gode i kampene. Vi skal ikke gå i panik, men være bevidste om, at vi møder altså dygtigere modstandere hver eneste weekend, udtaler Daniel Kristensen på Thisted FC's webside.