Thisted trak det længste strå

Nordvestmors bk

Thisted FC

0-2

fodbold, serie 1

ØSTER JØLBY: Onsdag aften var der dømt lokalbrag i serie 1, da Nordvestmors BK hjemme bød Thisted FC op til dans. Værterne pressede Thisted FC, men til sidst vandt thyboerne med 2-0. Dog havde begge trænere stor ros tilovers for modstanderen.

- Man skal stå tidligt op, hvis man skal have noget med mod Nordvestmors, og de havde stor ære af kampen, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen, mens der hos Nordvestmors også er anerkendelse af modstanderens kvaliteter.

- Vi kæmpede med det, vi havde, men Thisted er et rigtig godt fodboldhold, siger spillende træner for Nordvestmors Morten Vester.

I kampens begyndelse var Thisted mest på bolden, mens Nordvestmors stod mere dybt i banen og lukrerede på omstillinger. Det havde hjemmeholdet succes med fra start, og de kom frem til flere store chancer, men en velspillende Rasmus Kristensen i Thisted-målet redede sit mandskab i flere omgange.

I anden halvleg kom hjemmeholdet godt fra land, og de havde fin succes med at sætte et højt pres ind mod Thisted. Den fine Nordvestmors-start gav også flere fine tilbud af sig, men ligesom i første halveg stod Rasmus Kristensen godt på mål for Thisted FC. I det 75. minut kom så kampens første scoring, og den tilfaldt udeholdet. Et TFC-hjørnespark blev clearet, og efterfølgende havnede bolden hos Rasmus Røge, der resolut flugtede bolden ned i målhjørnet. Efter scoringen pressede værterne på for en udligning, men i det 88. minut lukkede TFC kampen. En omstilling endte hos Magnus Andersen, og han bankede det sidste søm i Nordvestmors-kisten med sin scoring.

- Thisted var rigtig gode på bolden, og deres keeper var rigtig dygtig på vores friløbere, siger Morten Vester.

- Vi blev i den grad udfordret på fysik og omstillinger, men vi er super glade for sejren, siger Thorbjørn Larsen.

Godkendte pointsamlinger

De tre point var de første af slagsen for TFC, eftersom de i deres første kamp tabte med 0-1 til Skalborg.

- Sejren i dag var vigtig, for vi syntes, at vi fik for lidt ud af det i første kamp, siger Thorbjørn Larsen.

Nordvestmors BK står noteret for fire point efter deres første tre kampe i serie 1 i klubbens historie.

- Pointmæssig har vores start været godkendt, men vi har også lært, at vi skal være fokuserede i alle 90 minutter. I serie 1 er der ikke plads til, at man ikke er klar, siger Morten Vester.

Næste kamp for Nordvestmors er på lørdag, når de møder Løgstør på udebane. Næste kamp for TFC er på næste onsdag, hvor de møder Aalborg KFUM på eget græs.

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 Rasmus Røge (75). 0-2 Magnus Andersen (88).