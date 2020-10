Thisted-virksomhed får erhvervspris

THISTED:Dansk Anodiserings Industri i Thisted har modtaget erhvervsprisen ”Succesvirksomhed 2020”, som tildeles af Spar Nord og BDO.

Prisen tildeles 1000 virksomheder i Danmark, som ”kontinuerligt lykkes med at skabe vækst og solide finansielle resultater over en længere årrække”.

Dansk Anodiserings Industri beskæftiger sig med overfladebehandling af aluminium, og Lars Buck, ejer af og direktør i virksomheden, fortæller, at han er beæret over, at der er lagt mærke til virksomheden i kredse, han ikke færdes i.

- Jeg kender selvfølgelig Spar Nord og BDO, men vi bruger dem ikke som rådgivere. Prisen betyder jo, at vi bliver lagt mærke til i samfundet. Vi er thyboer og er ikke så gode til at komme ud og reklamere for os selv, som vi måske burde, siger en glad Lars Buck og fortsætter:

- Det kendetegner også virksomheden, at vi laver de investeringer, der skal laves, fordi vi har pengene til det. Vi ligger i et område, hvor vi ikke kan få kreditforeningslån eller noget, så vi må selv finansiere.

Erhvervsprisen skal anerkende de virksomheder, som har mellem 10 og 999 ansatte, og Lars Buck mener da også, at prisen er en anerkendelse af Dansk Anodiserings Industris 30 medarbejdere.

- Jeg er meget glad for mine medarbejdere. De er enormt fleksible, og det er et kæmpe plus i den tid, vi er i. De går gennem ild og vand i den her virksomhed, og det kendetegner også de sidste mange år bagud, at de har gjort det, siger Lars Buck.