Thisted-virksomhed har 12 ansatte i Ukraine: - Alle er i sikkerhed

THISTED:Én af de danske virksomheder, der lige nu følger udviklingen i Ukraine tæt, er Cimbria i Thisted.

Virksomhedens forretningsgren Cimbria Unigrain har haft en tilstedeværelse i landet siden 1998, og er i dag repræsenteret med kontor i Kiev med 12 ansatte.

Cimbria er en del af Agco, en amerikansk multinational fabrikant af jordbrugsredskaber og -maskiner. Gary Rollinson, administrerende direktør i Agco, forsikrer, at koncernen følger udviklingen i Ukraine tæt.

- Vi er konstant i kontakt med alle Ukraine-baserede medarbejdere gennem de rigtige og live kanaler, og de er alle i sikkerhed, siger Gary Rollinson.

I alt har Agco cirka 50 medarbejdere i Ukraine, herunder er 12 ansat under Cimbria-navnet. Deres ve og vel går forud for forretningshensyn, understreger direktøren:

- Vores tanker er først og fremmest hos vores medarbejdere i denne udfordrende tid, og vi arbejder aktivt på at sikre deres sikkerhed.

Agco vil fortsætte med at drive deres forretning i Ukraine, blandt andet for at være med til at sikre fødevareforsyningen. Ukraine er nemlig én af verdens største landbrugsnationer, også kendt under kælenavnet "Europas brødkurv".

- At hjælpe landmænd med at sikre den globale fødevareforsyning ligger i tråd med vores formål. Vi overvåger situationen og tager skridt til at støtte landmænd og distribution i regionen, siger Gary Rollinson.

Virksomheden har allerede taget de nødvendige forbehold for at sikre den fortsatte drift:

- Agco har evalueret og imødegået potentielle forsyningsproblemer i vores europæiske faciliteter, så vi kan holde verdens landmænd i gang, udtaler Gary Rollinson.