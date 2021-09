Thisted-virksomhed vil udvide i Afrika

THISTED:- Befolkningerne især i byerne i Afrika stiller stadig højere krav til fødevaresikkerhed. Det øger vores muligheder på afrikanske markeder

Sådan siger Thomas Mohr, salgsdirektør i Thisted-virksomheden Cimbria i en pressemeddelelse, hvor Thisted-virksomheden bebuder, at den søger at komme ind på endnu et afrikansk marked, nemlig det i Rwanda.

Derfor er Cimbria i disse dage med på en tur arrangeret af den danske ambassade i Uganda i samarbejde med Landbrug og Fødevarer. Turen er et eksportfremstød i Rwanda og Uganda for danske virksomheder indenfor blandt andet behandling af fødevarer, fødevareteknologi og kvalitetskontrol af fødevarer.

Cimbria er en af verdens førende leverandører inden for industriel forarbejdning, håndtering og opbevaring af korn og frø samt dyrefoder, fødevarer og andre bulk-produkter. Cimbrias produkter giver kunder mulighed for at håndtere store mængder af eksempelvis såsæd, kaffebønner, frø og korn.

- Vi forventer, at vores deltagelse i delegationen giver adgang til højtstående embedsmænd og vigtige aktører på markedet, forklarer Thomas Mohr i pressemeddelelsen.

Salgsdirektøren håber, at Cimbria også kan møde potentielle kunder, så virksomheden kan udvide sin kundekreds og sine aktiviteter i landet.

Udover at møde potentielle samarbejdspartnere og potentielle kunder vil de deltagende virksomheder få øget kendskab til markedet og styrket netværket blandt førende forretningsfolk.

- Vi ser blandt andet frem til at møde et stort bryggeri, da vi har det rette udstyr og god erfaring indenfor håndtering af malt, siger Thomas Mohr.

Han tilføjer:

- Vi har kontor i Kenya og er godt etableret der, men vi ønsker at udvide vores aktiviteter i Østafrika. Derfor er det naturligt for os at deltage i delegationen til Rwanda i denne uge, forklarer Thomas Mohr.

Cimbrias teknologi bidrager til at øge fødevaresikkerhed i håndteringen af fødevarer gennem hele processen. Virksomheden har allerede bidraget til opbygning af kritisk vigtig infrastruktur til fødevareforsyning i andre afrikanske lande og håber at få mulighed for at hjælpe også med at opbygge en stabil fødevareforsyning i Rwanda også. Cimbria er en af fem virksomheder, som deltager i delegationen til Rwanda. Danmark er på mange måder førende inden for fødevareteknologi, så med Rwandas øgede fokus på fødevaresikkerhed er der store eksportmuligheder, lyder det i pressemeddelelsen.