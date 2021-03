Thisteds ikoniske fiskehus er solgt: Per siger farvel til sit livsværk

THISTED:I 1986 kunne Per Toft Jensen for første gang slå dørene op til Fiskehuset, og siden har utallige fiskeglade kunder besøgt butikken og restauraten i de ikoniske gule bygninger på havnen i Thisted.

Nu sælger han livsværket efter 35 år.

- Jeg har det fint med at sælge forretningen, for jeg ved, den bliver drevet videre. Det er på tide, der kommer yngre kræfter til, siger Per Toft Jensen til NORDJYSKE.

Slut på et langt arbejdsliv

De sidste mange år drev Per Toft Jensen butikken med den tilhørende restaurant og netbutik i fællesskab med sin hustru Lisbeth Toft Jensen.

Deres liv og dagligdag har, som det er tilfældet for mange selvstændige, båret præg af lange arbejdsdage og skæve arbejdstider.

Nu venter tilværelsen som pensionist, og måske der endda bliver tid til en hobby eller to.

- Det synes jeg, vi har fortjent, efter et helt arbejdsliv, der ikke bare hed 8-16. Så må vi se, hvad vi skal få tiden til at gå med nu, siger Per Toft Jensen.

Salg er en lettelse

Virksomheden har i mere end tre år været til salg, og selvom der ifølge Per Toft Jensen er tale om en sund forretning, der ikke mindst har fået luft under vingerne i forbindelse med tilføjelsen af restauranten i 2013 samt et øget netsalg, så har det været en omstændelig proces.

Ifølge Per Toft Jensen har der i løbet af årene været mere end 10 interesserede købere, hvor salget i sidste ende ikke er blevet til noget.

- Derfor er lettelsen også det større, når nu det endelig lykkedes, siger han.

Ny ejer sætter sit præg

Når det kommer til den videre drift af Fiskehuset har han helt ro i maven over den retning, som den nye ejer vil sætte i fremtiden.

- Det er nye kræfter, der kommer ind, og de skal selvfølgelig sætte deres eget præg. Det er helt fint med mig, siger Per Toft Jensen.

Inden Per Toft Jensen for alvor kan tage hul på livet som pensionist og kaste sig over golfkøller eller modeltog, har den erfarne fiskemand påtaget sig opgaven med at sætte den nye ejer grundigt ind i tingene.

For som han siger:

- Vi skal have den nye ejer godt i gang, så tingene kan blive afleveret ordentligt. Det er trods alt vores livsværk, vi har med at gøre.

Det er Michael Lyhne Mathiesen, der har overtaget Fiskehuset med virkning fra 1. marts. Han har en baggrund indenfor hoteldrift hos Fjordline, og i et Facebookopslag skriver han, at overtagelsen kommer efter ”lang tids forhandlinger og overvejelser”. Med sig i ryggen har han drevne lokale investorer i skikkelse af Thy Erhvervsinvest.

Det seneste regnskab fra Fiskehuset Thisted ApS, der omfatter det udfordrende corona-år 2020, viser et resultat før skat på 60.000 kr. Virksomheden har syv ansatte.