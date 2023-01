Thisteds ikoniske rådhus bliver frimærke

THISTED: Det gamle rådhus i Thisted, Bindesbøll Rådhus, bliver nu motiv på danskernes breve. Rådhuset er nemlig blandt de fire ikoniske bygninger, som PostNord i samarbejde med Realdania By & Byg har portrætteret på en ny frimærkeserie, der hylder dansk arkitektur og bygningskultur.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra PostNord.

Bindesbølls Rådhus på Store Torv i Thisted har ikke blot en fornem placering. I mere end 100 år spillede det en vigtig rolle for thistedboerne som byens rådhus, arresthus og sparekasse. Nu har det fået endnu en prominent plads på sit helt eget frimærke.

- Dansk arkitektur er en vigtig del af vores kulturarv i Danmark. Derfor sætter vi i PostNord sammen med Realdania By & Byg nu fokus på fire særlige bygninger, som med hver sin unikke historie har bidraget til ikke blot de lokale fortællinger, men til den nationale bygningskultur gennem flere hundrede år, siger Martin Pingel, designchef i PostNord i pressemeddelelsen.

Det fredede Bindesbølls Rådhus er blevet købt og restaureret af Realdania By & Byg med særligt fokus på at bringe ejendommen tilbage til sit oprindelige udtryk skabt af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll i 1853. I dag er ejendommens særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdi sikret for eftertiden. Bindesbølls Rådhus i Thisted indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendommen i hele landet.

- Selvom mange af de gamle rådhuse ikke længere tjener deres oprindelige funktion, er bygningerne stadig væsentlige elementer i bybilledet. Rådhusene er en del af den fælles, lokale historie på samme måde som postkasser, postbude og frimærker. Det er en stor anerkendelse, at rådhusene er kommet på frimærke, og vi har set frem til udgivelsen, siger Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Foruden Bindesbølls Rådhus optræder også Kornerups Rådhus i Vordingborg, Kochs Tinghus i Store Heddinge og Meldahls Rådhus i Fredericia på PostNords nye frimærkesamling.