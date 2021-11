Thisteds kommende viceborgmester: - Jo, udlændinge kan godt bruges

THY:”Jeg er skeptisk overfor muligheden af at bruge udenlandsk arbejdskraft i vores ældrepleje”.

Dette citat af Jens Kr. Yde (K) fra en artikel i Nordjyske er faldet en anden kandidat til kommunalbestyrelsesvalget i Thisted for brystet. ”Dumt og diskriminerende”, siger Kristian Bro, der stillede op på sin egen liste, Sten i Skoen, om udsagnet fra den konservative spidskandidat, der nu står til at blive ny viceborgmester i kommunen.

- Han jager jo folk væk, siger Kristian Bro.

Men Jens Kr. Yde Men Jens Kr. Yde ser meget gerne, at vi får mere udenlandsk arbejdskraft. Og det gælder også til ældresektoren. Medarbejderne skal bare kunne dansk, understreger han.

Arbejdskraft ind i alle sektorer

- Jeg er personligt en meget stor tilhænger af, at vi får arbejdskraft ind i alle sektorer, og jeg mener, at kravene til, hvad en ikke-EU-borger skal kunne tjene for at få en arbejdstilladelse, er ude af trit.

- Selvfølgelig kan udenlandsk arbejdskraft også bruges i ældresektoren. Man skal bare passe på med at sende folk, der ikke kan et ord dansk, ud til ældre mennesker, der skal have pleje eller rengøring. Det er en udfordring, og det var det jeg sagde, fastslår Jens Kr. Yde.

- Det har intet at gøre med, at vi ikke kan bruge dem i ældreplejen. Men de ældre mennesker vi jo gerne kunne snakke med dem, og derfor skal de have et fundament af danskkundskaber, siger han.