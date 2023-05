Thy bliver en udkant i afvikling

POLITIKERE:Thy er en egn med udkant og udvikling. Her er plads til liv i by og på land. Natur og mennesker har gensidigt formet hinanden. Thyboere og Thy har vundet sig en plads i bevidstheden i ind- og udland med en positiv udvikling, storslået natur og muligheden for det gode liv - at udleve drømmen.

Men dette stærke mål, det gode liv, snævrer kommunalbestyrelsen nu ind til kun en enkelt eller to større byer. De stærke værdier som trivsel for alle uanset alder, lighed i sundhed og socialt, stærke lokalsamfund, forpligtende fællesskaber og en folkeskole for hele folket er aflyst.

Kommunalpolitikerne vil åbenbart en anden vej. Uanset hvor absurd en centralisering af Udkantsdanmark måtte lyde, så er det kommunalbestyrelsens ønske at dømme ud fra det forslag, de har stemt ja til at sætte i høring.

Folkeskolen som det bærende fundament for etablering og engagement i lokalområdet indskrænkes nu til en sølle rest i, efter områdets standarder, storbyen. Det er slut med at være attraktivt at bosætte sig i landområder, at deltage i det lokale foreningsliv eller forretningsliv, at give plads til dem, der trives nær naturen og de åbne vidder.

Thisteds kommunalbestyrelse lukker landområderne ned og lukker samtidigt ned for medinddragelse og medindflydelse. Ingen relevante parter er inviteret med i processen om udarbejdelse af forslaget til folkeskolestrukturen fremadrettet. Kun kommunens egne embedsmænd har udarbejdet forslaget, dog på foranledning af børne- og familieudvalget. En stort set enig kommunalbestyrelse har af uigennemskuelige årsager sendt et katastrofalt forslag i høring.

Nogle har endda undskyldt sig med, det jo inviterer til at komme med alle de gode forslag til alternativer, der åbenbart savnedes internt. I sig selv er det selvfølgelig en falliterklæring, at andre skal udføre ens hverv, men en åben og gennemsigtig måde at gøre dette på, havde været at invitere til input og debat frem for truslen om planlagte lukninger i det udsendte høringsforslag.

Høring. En proces med envejskommunikation både ved forslag og høringssvar. Ingen hører noget, men vil efter sigende læse.

I begyndelsen af processen var der borgermøder tre steder. Tre steder med gentagne floskler om at være der for at lytte, men hvem lytter egentlig? Hvem har som politiker så elendigt et forslag, at det ikke tåler debat eller for den sags skyld dialog?

På intet tidspunkt er der inviteret til eller lagt op til dialog. Vi udenforstående må derfor konstatere, at der alligevel ikke er et ønske om at høre og især ikke at lytte. Befolkning, erhverv, fagfolk og børn har masser af holdninger, hvis I politikere vil bytte?

Der kommer masser af høringssvar fra masser af folk. De vil være gennemarbejdede og bære præg af både indsigt, visioner, værdier og følelser. Alt dét, man kunne ønske sig fra sine politikere, men som lige nu langt fra er tilfældet - tværtimod.

Enkelte fra kommunalbestyrelsen har åbent taget stilling og ytret deres modstand mod skolelukningerne. Ingen med afgørende stemmer. Et indslag fra de konservatives bagland indgød håb for værdiernes værdi bag politikken, men selv den konservative byrådsgruppe undslog sig at vedkende sig stillingtagen åbent. De nikkede flot som marionetter for borgmesterens virrende dirigentstok. Håbet svandt igen.

Værdier tæller altså intet. I toppen af tragedien sidder borgmesteren. Den samlende figur i kommunalbestyrelsens manege. Tavs og tonedøv for alle indvendinger, medmindre beslutningsgrundlaget trues ved mulig utakt fra konstituerende stemmer. Værdiløs både som værende uden værdier i beslutninger og politik, men også værdiløs som valgbar fremadrettet, for hvem kan støtte den ledende partigruppe eller frontfigur i en kommunalbestyrelse, der går mod sin egen vision om et Thy med udvikling også i udkanten og stærke lokalsamfund med en decentral skolestruktur. Ligesom resten af Venstre med formandskab i børne- og familieudvalget, hvorfra forslaget udgår. V for værdiløs.

Flest er dog de, som intet har sagt, men alligevel stemte ja til den nævnte proces. Hvem er alle de, som intet har at sige i denne omfattende ødelæggelse af Thy? For der sidder en flok, som er helt anonyme, men som fremgår af kommunalbestyrelsens oversigt med påtegnet A.

Hvor er der en voksen, som ser værdien i børn og deres liv - og et liv i resten af Thy?

Thy var en egn med udkant og udvikling.

Det bliver en egn med udkant i afvikling. Skolestruktur er liv og kultur.

Kommunalpolitikken er uden værdi, og ingen må tage parti.

Det skal være slut med høringer uden at lytte. Så drop jeres hverv i kommunalpolitik, hvis ikke I kan gøre nytte.