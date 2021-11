Thy Cablepark med i opløbet om stor idrætspris

THISTED:Tre foreninger i Danmark er kommet gennem nåleøjet og er med i finalen om at blive kåret til Årets Idrætsforening.

En af disse er Thy Cablepark, som i år slog dørene op til en full size kabelpark til glæde for alle, der har lyst til at prøve kræfter med vandski og wakeboard.

- Jeg føler en enorm stolthed. I 2012 var vi nogle gutter, som snakkede om, at vi ville lave noget unikt i Thy, og siden har vi været i gang næsten dagligt. Fra en lille rød container til nu et anlæg til mange millioner kroner, som gør en forskel for andre mennesker og lokalområdet. Jeg føler, at denne nominering er en kæmpe anerkendelse af vores arbejde og et tegn på, at vi er lykkedes, siger Thomas Bruun, der er formand for Thy Cablepark i en pressemeddelelse.

Det er DIF og Danske Spil, som står bag prisen, som har til formål at gøre opmærksom på og hylde det frivillige arbejde ude i idrætsforeningerne.

Danskerne skal stemme

En jury bestående af sølvvinder i 400 meter hækkeløb fra OL i Rio, Sara Slott Petersen, Niels Erik Folmann, administrerende direktør i Danske Licens Spil og bestyrelsesmedlem i DIF Bent Clausen, har gennemlæst de mange indstillinger og udpeget tre foreninger, som går videre til finalen.

- På baggrund af et ekstraordinært frivilligt arbejde og et moderne blik for idrætsudvikling gennem faciliteter har den foreningsbaserede kabelpark skabt et unik grundlag for et vandsportsmekka i Danmark. Thy Cablepark er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan forene forskellige idrætsgrene lokalt og nytænke måden at drive idrætsudvikling, lyder det fra juryen i samme pressemeddelelse.

Det er nu op til danskerne at beslutte, hvilken af de tre foreninger, der skal vinde prisen. På DIF’s hjemmeside på adressen www.dif.dk/aarets-idraetsforening kan man læse en præsentation af de tre foreninger og afgive sin stemme.

Vinderen vil ud over prisen modtage 60.000 kroner, mens nummer to og nummer tre begge får 20.000 kroner.

Afstemningen på DIF’s hjemmeside løber frem til den 24. november, og vinderen vil blive afsløret og kåret i forbindelse med Sport 2021-showet 8. januar i Jyske Bank Boxen i Herning.