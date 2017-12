Thy Cup har jubilæum

THISTED: Nu er det snart tid til TIK Håndbolds årlige stævne, Thy Cup.

I år samles hele 1650 unge for at spille håndbold, og det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor der var 1300. De spiller i 13 forskellige haller i dagene mellem jul og nytår.

De mange deltagere kommer fra 35 forskellige klubber, og i løbet af de tre dage stævnet varer, skal de spille omkring 475 kampe.

Starten går onsdag 27. december klokken 14.00, og den sidste kamp bliver fløjtet af fredag 29. december.

Det sidste, der mangler at komme på plads til årets Thy Cup har været de sidste frivillige kræfter. Busplan, indkvartering og præmier er der alt sammen styr på.

- Det er en udfordring for alle at få frivillige nok, men heldigvis er der jo mange, som gerne vil give en hånd med, siger Steen Stoltenberg, formand for Thy Cup.

I anledning af 40 års jubilæet modtaget alle U10 og U12 deltagerne i år en holdtaske med spilletrøjer, drikkedunke og Hummel sweatshirts til trænerne.

- Det er jo vores 40 års jubilæum, så vi har sat alle sejl til, fortæller Steen Stoltenberg, der har været med til at arrangere Thy Cup igennem alle 40 år.

I år har arrangørerne som noget nyt også udloddet kontantpræmier for U18-holdene, hvor de kan vinde op til 8000 kroner.