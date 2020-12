Thy er med helt i front: Kunstig intelligens skal styrke ældreplejen

THISTED:Thisted Kommune vil udforske nye og innovative veje til at frigive mere tid til pleje hos den enkelte borger. Til det projekt har kommunen fået midler af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Det er en pæn slat penge, som Thisted Kommune modtager - godt 13,5 millioner kroner til anvendelse i projektperioden, der løber ét år.

Kunstig intelligens er ikke noget, man normalt ville forbinde med nærværende og omsorgsfuld ældrepleje. Det bliver det nu.

Flere ældre - mindre tid

Projektet skal undersøge, teste og afprøve, hvorvidt kunstig intelligens kan lette medarbejdernes dokumentationsbyrde og dermed frigive tid til pleje og omsorg af de ældre borgere i Thy. Men det stopper ikke her. Projektet skal også undersøge og teste, hvordan Thisted Kommune kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende rehabiliteringsindsats, hvor borgernes livskvalitet og selvbestemmelse er mere i fokus.

Håbet er, at projektet kan give nogle helt nye redskaber, der kan sikre den gode ældrepleje i fremtiden. Thisted Kommune står - ligesom mange af landets kommuner - over for, at der vil komme flere og flere ældre borgere. Det kommer uvilkårligt til at stille større krav til ældreplejen, og samtidig er der færre hænder til at løse opgaven.

- De udfordringer, vi står overfor, kræver, at vi tænker nyt og innovativt, hvis vi skal kunne levere en værdig ældrepleje af høj faglig kvalitet i fremtiden. Vi har med dette projekt fået en unik mulighed for at afprøve nye løsninger, som kan skabe store forandringer i Thisted Kommune og forhåbentligt inspirere resten af landet, skriver Tue von Påhlman, direktør for social- og sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune, i en pressemeddelelse.

Talegenkendelse

Helt konkret går projektet ud på at teste nye digitale løsninger som for eksempel kunstig intelligens og talegenkendelse, og det bliver personalet, der er ude hos borgerne, som kommer til at skulle afprøve de nye teknologier og dermed også arbejdsgange.

- De får en vigtig og afgørende rolle i forhold til sikre, at løsningerne i sidste ende frigiver tid til mere omsorg og nærvær hos den enkelte borger, siger Tue von Påhlman.

Målet er, at kommunens medarbejdere skal bruge mindre tid foran computeren.

- Her kan kunstig intelligens hjælpe os. Men det kan ikke stå alene. Vi vil i løbet af projektet blive klogere på, hvordan vi kan tilrettelægge vores indsats, så der kommer mere fokus på selvbestemmelse og livskvalitet hos den enkelte borger, siger Anne Fink, sundheds og ældrechef i Thisted Kommune, der glæder sig over, at Thisted Kommunes projekt, er et af de 31 projekter, som ud af 61 har fået tilsagn om støtte.