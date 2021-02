Thy får to nye spor til mountainbike

THY:- Der skal være plads til lidt af hvert, så den slap igennem...

Sådan lyder det fra Esben Oddershede (V), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik som svar på spørgsmålet: Hvordan har anlæg af to mountainbikespor fundet vej som et projekt på listen over vejanlæg i 2021.

Listen rummer i alt syv projekter, seks af dem er helt indlysende, eksempelvis er der disponeret 3,1 af i alt 6,5 mio. kroner til ”trafiksikkerhedsmæssige tiltag” som vejbump, fodgængerfelter og kørebaneafmærkninger 17 steder i kommunen - og hovedsagelig i flere mindre bysamfund.

Andre 700.000 kroner skal bruges til fast belægning ved Hummerhuset i Klitmøller, 400.000 kroner til et fortov langs Næstrupvej i Sjørring og en halv million kroner til ombygning af krydset Kronborgvej-Aalborgvej til modulvogntog.

En million til nye spor

Og så er der en million kroner til de to spor til mountainbikes. En halv million kroner til hvert projekt.

Det ene er et helt nyt spor som anlægges på Naturstyrelsens areal i Rønheden Plantage som et helt nyt tilbud til yndere af MTB-sportgen i den sydlige del af kommunen, hvor der er længere mellem den slags tilbud en længere mod nord.

Her er der allerede tre afmærkede MTB-spor, i Vilsbøl, Tvorup og Thorsted plantager.

Sporet i Thorsted er meget brugt, og skal udbygges for at kunne tiltrække flere brugere. Her som i Rønheden sker det i samarbejde med professionelle sporbyggere.