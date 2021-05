Thy "genåbner kulturen" med en uges festival

"En bred vifte af farverige kulturaktiviteter for alle aldre og smagsløg".

Sådan beskriver Thisted Kommunes Kulturrummet den kommende uges festival, "Thy til Kultur" - der også præsenteres som en fejring af, at det efter lang tids corona-nedlukning igen er muligt at mødes til kulturtilbud.

Thy til Kultur så dagens lys i 2019, men måtte tage en ufrivillig pause i foråret 2020. I år er festivalen naturligvis også påvirket af corona-situationen, som har umuliggjort eller udskudt nogle af de planlagte aktiviteter.

Således er overrækkelsen af årets kulturpris blevet rykket til sensommeren, fortæller Eva Sjælland, leder af Kulturrummet, ifølge en pressemeddelelse.

- Ikke desto mindre er vi enormt stolte af det brede og varierede program for ugen, og vi er glade for at se, at der på trods af omstændighederne også i år har været virkelig flot opbakning til kulturugen fra vores kulturkolleger i hele kommunen, siger hun.

På programmet er bl. a. Limfjordsteatrets Tom Waits-koncertforestilling i både Vorupør og Frøstrup, foredrag og kunstudstilling hos SMK Thy i Doverodde, fejring af Danmarks Befrielse med fællessang på Hanstholm Bunkermuseum sammen med Thy Sangskole samt vandre- og cykelture med både historisk og nutidigt perspektiv.

I Christiansgave i Thisted kan man lade sig udfordre i en litterær skattejagt. Og i småtingsafdelingen tilbyder Biblioteket Thy torsdag et møde med Gulliver i Thisted Lilleby.

Alle arrangementer gennemføres med de gældende restriktioner. Nogle kræver tilmelding på forhånd, og i nogle tilfælde et gyldigt corona-pas, understreger Eva Sjælland.

Programmet for festivalen findes på Thy360.dk.