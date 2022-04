Thy gør sig lækker for unge studerende

THY: Et samarbejde mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune har i disse dage givet fire heldige studerende muligheden for at se nærmere på Thy. Formålet er at skabe omtale og vise de mange kvaliteter Thy har at byde på, både med hensyn til at bo og arbejde.

Indgangsbilletten for de studerende var en konkurrence de vandt til Karrieremessen i Aalborg, hvor en indmeldelse i facebookgruppen Klub Thy, gav dem et vinderlod.

De fire studerende kommer fra Aalborg og Aarhus og bor i ”Fra bybo til thybo huset” i fire sprængfyldte dage, 21-24 april.

Et særdeles spændende program er udviklet med henblik på at få selv den skeptiske studerende til at vende thumbs-up og hoppe med. Lokale virksomheder har muliggjort og sponsoreret oplevelserne på rutens fire dage gennem Thy.

Et vigtigt punkt på programmet er virksomhedsbesøg, som de studerende har valg ud fra deres egen præference. Herimellem skal de studerende ud og opleve det kulturelle og naturskønne Thy. Maja Hilding Sanchez Cruz fra Thy Erhvervsforum og Christian Volmer Nielsen fra erhvervsafdelingen i Thisted Kommune er programarrangører og de studerendes guider.

De mange stop på ruten byder blandt andet på: Besøg hos Østerild Testcenter, rundvisning på Thy Whisky, middag på Stenbjerg Kro, Lodbjerg Fyr med kaffe, kage og en gåtur i nationalparken, Det Gamle Røgeri i Hanstholm, boksefest kvartfinale Nordjysk Mesterskaber, brunch på Cafe Bryggen med viceborgmester Jens Kristian Yde, surf og sauna med Westwind i Klitmøller og slutteligt koncert med bandet Smugler på Stalden i Klitmøller.

Efter rejsens afslutning, vender de studerende hjem til deres uddannelsessted og by med nye oplevelser og budskaber, de kan fortælle om Thy og et indblik i, hvordan det ville være at bo og arbejde her, fortæller arrangørerne i en pressemeddelelse.