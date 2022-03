Thy Håndbold bød topholdet op til dans

Thy Håndbold

SIK

22-28

Håndbold, 2. division damer

THISTED:Damerne fra Thy Håndbold var søndag på en svær opgave, da de på hjemmebane mødte topholdet i 2. division fra Søndermarken, der ligger lunt i svinget til at rykke op i 1. division. Thyboerne bed godt fra sig og var i størstedelen af kampen helt med, men i den afsluttende del af kampen trak Søndermarken fra, og thyboerne endte med at tabe med 22-28.

- Spillerne skal have kæmpe ros for deres kamp. Alle solgte sig dyrt, og vi kunne virkelig være indsatsen bekendt. Vores første halvleg var en af de bedste i lang tid, siger Thy Håndbold-træner Kristian Sørensen.

Fra kampens start var det ikke til at se, at de to hold holder til i hver sin ende af tabellen. Thy Håndbold var godt med, og det skyldtes i høj grad en velspillende Marlene Dragsbæk i offensiven. Samtidig var defensiven, anført af Clara Jørgensen, også godt boltret fast. Efter en god halvleg var Thy Håndbold bagud med 13-14 til pause.

I anden halveg var hjemmeholdet forsat med, men i midten af halvlegen faldt koncentrationen. Det koncentrationssvigt udnyttede Søndermarken til at trække afgørende fra, og særligt på kontra var modstanderen effektiv. Thy Håndbold endte med at tabe med 22-28.

- Desværre blev vi straffet hårdt i anden halvleg, siger Kristian Sørensen, der fortsat tror på overlevelse i rækken.

- Man skal jo huske, at vi er oprykkere, og vi har jo stadig muligheden for at overleve, siger Kristian Sørensen.

Pausestilling: 13-14

Mål: Marlene Dragsbæk 10, Ea Jørgensen 5, Mia Engstrøm 4, Clara Jørgensen 2 og Laura Gravesen 1.