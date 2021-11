Thy Håndbold fik point i ny tæt kamp

Thy Håndbold

Brabrand

23-23

Håndbold, 2. division damer

SENNELS:Thy Håndbold i damernes 2. division har i denne sæson været involveret i mange kampe, hvor afgørelsen er faldet med få sekunder tilbage. Lørdag var ingen undtagelse for Thyboerne, der på hjemmebane spillede 23-23 mod Brabrand.

- Det var tæt hele vejen igennem. Vores angrebsspil var dog ikke godt nok i dag, siger Thy Håndbold-træner Kristian Windeløv.

Fra kampens start havde hjemmeholdet svært ved at få styr på Brabrands streg- og overgangsspil, og rent offensivt havde thyboerne svært ved at komme frem til chancer. En storspillende Ea Jørgensen var dog medvirkende til, at Thy Håndbold førte med 14-12 til pause.

I anden halvleg valgte gæsterne at mandsopdække Ea Jørgensen, og det satte en gevaldig kæp i hjulet for hjemmeholdets angrebsspil. Omvendt var defensiven blevet stabiliseret takket være en 5-1-formation, med en velspillende Clara Jørgensen som den fremskudte. Med to minutter tilbage førte Thy Håndbold med 23-22, men efter et langt angreb fik Brabrand udlignet til kampens slutresultat 23-23. Med ti sekunder tilbage fik hjemmeholdet sat en fin chance op, men bolden gik ikke i mål

- Vi fik aldrig løst mandsopdækningen af Ea, og vi kunne ikke rigtig komme frem til chancer, siger Kristian Windeløv, der dog glæder sig over det ene point.

- Der er ingen nemme kampe for os i den her række, så vi tager alle point med, siger han.

Pausestilling: 14-12

Mål: Ea Jørgensen 10, Cecilie Kure 6, Marlene Dragsbæk 3, Clara Jørgensen 2, Mia Engstrøm 1 og Thea Heskjær 1.