Thy Håndbold kunne ikke holde føringen

HORNSLET:Søndag eftermiddag var Thy Håndbold på en svær opgave i 2. Division, da de mødte rækkens tredjeplads fra Hornslet IF på udebane. Her spillede thyboerne en god første halvleg, men kom i vanskeligheder efter pausen og måtte dermed nøjes med et point.

- Spillerne skal have stor ros, fordi de fighter formidabelt i dag. Inden i dag havde vi nok solgt kampen for en uafgjort, men vi er lidt ærgerlige over, at vi ikke fik to point, siger træner for Thy Håndbold, Kristian Sørensen.

Thy Håndbold kom godt fra start og tog hurtigt føringen, hvilket gav dem en seksmålsføring til pausen.

- Jeg synes, vi spillede med stor tålmodighed i første halvleg og var gode til at finde løsningerne i angrebet, siger Kristian Sørensen.

Ved pausen var Thy Håndbold foran med seks mål. Men efter pausen gik hjemmeholdet længere frem i forsvaret, og det stressede gæsterne.

- Vi blev for utålmodige og smed for mange bolde væk, og det var de gode til at straffe, siger Kristian Sørensen.

Med et minut igen var hjemmeholdet pludselig foran med to. Men et par hurtige scoringer og godt forsvar sikrede thyboerne en uafgjort på 23-23 i de døende sekunder.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Hornslet IF

Thy Håndbold

Resultat: 23-23

Pausestilling: 10-16

Mål: Ea Jørgensen 8, Clara Jørgensen 3, Signe Markvorsen 3, Ida Hoxer 3, Cecilie Kure 3, Cecilie Dalgaard 1, Mia Engstrøm 1 og Marlene Dragsbæk 1.