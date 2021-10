Thy Håndbold lider knebent nederlag

SÆBY:Lørdag eftermiddag var damerne fra Thy Håndbold på en svær opgave i 2. Division, da de på udebane mødte Sæby HK. Her viste thyboerne god fightervilje, men måtte alligevel se sig slået 28-26.

- Det er en lidt ærgerlig følelse, vi står med. Vi spillede en virkelig god anden halvleg, hvor pigerne viste god moral, siger træner for Thy Håndbold, Kristian Sørensen.

Thy Håndbold kom fint fra start og fulgte med Sæby HK i lang tid. Men cirka halvlegs gennem halvlegen skruede hjemmeholdet op for tempoet og trak fra. Det betød, at de to hold gik til pause ved stillingen 16-12.

- De kom meget på kanterne og på udvendig side. Det havde vi svært ved at indstille os på i første halvleg, men vi tog en snak i pausen og justerede lidt, og så kom vi bedre med, siger Kristian Sørensen.

Justeringerne i pausen gjorde, at Thy Håndbold kom tilbage i opgøret og halede ind på Sæby HK’s føring. Og det lykkedes også Thy Håndbold at udligne til 22-22.

- Vi kæmpede virkelig flot i anden halvleg. Især angrebsspillet spillede vi klogt, og det skal vores spillere have stor ros for, siger Kristian Sørensen.

Men på trods af udligningen var det alligevel hjemmeholdet fra Sæby HK, som formåede at holde hovedet koldt i slutfasen. Thy Håndbold smed et par bolde væk, og det gav kontrascoringer i den anden ende, så Sæby HK igen førte med fire.

Til sidst fik Thy Håndbold pyntet lidt på resultatet med et par scoringer, men det ændrede ikke ved, at de måtte se sig slået med 28-26.

Thy Håndbold har spillet to kampe i sæsonen og har fortsat nul point. Men lørdagens nederlag får dem ikke til at ryste i bukserne i Thy Håndbold.

- Vi tager meget med fra kampen i dag. Blandt andet hæfter vi os ved, at vi vandt anden halvleg 14-12, siger Kristian Sørensen.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Sæby HK

Thy Håndbold

Resultat: 28-26

Pausestilling: 16-12

Mål: Ea Jørgnesen (8), Marlene Dragsbæk (6), Mia Engstrøm (5), Cecilie Dalgaard (3), Clara Jørgensen (2), Cecilie Kure (1) og Helle Hermansen (1)