Thy Håndbold lider nederlag i tæt opgør

AARS:Det blev ikke det ønskede resultat for Thy Håndbold, da de søndag mødte Aars HK på udebane i 2. Division. Det var et tæt opgør, hvor de to hold skiftedes til at tage føringen, men da kampen var færdig, var det hjemmeholdet, som kunne juble over en sejr på 24-23.

Kampen startede tæt, hvor ingen af holdene fik en føring på mere end et mål.

- Jeg synes, at vi stod godt i forsvaret og fik lukket god af. Til gengæld brændte vi et par store chancer, som kunne have været afgørende, når kampen var så tæt, som den var, siger træner for Thy Håndbold, Kristian Sørensen.

Da de to hold gik til pause, var stillingen helt lige, 11-11.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor begge hold havde svært ved at trække fra. Med 10 minutter igen lykkedes det dog for Aars HK at slå et hul på 24-20, og det så for alvor svært ud for gæsterne.

Men thyboerne gav ikke op, og et godt forsvar gjorde, at hjemmeholdet ikke scorede flere mål de sidste 10 minutter. Desværre for Thy Håndbold fik de dog ikke hentet hele forspringet, og derfor blev det et snævert nederlag på 23-24.

- Vi havde den rette indstilling i dag, og pigerne skal have ros for at køre på og ikke give op. Men vi manglede de sidste marginaler, der kunne have givet os point, siger Kristian Sørensen.

Nederlaget betyder, at Thy Håndbold fortsat kæmper for overlevelse i 2. Division. Thyboerne har fået seks point i 13 kampe.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Aars HK

Thy Håndbold

Resultat: 24-23

Pause: 11-11

Mål: Ea Jørgensen 8, Marlene Dragsbæk 3, Clara Jørgensen 3, Cecilie Dalgaard 3, Mia Engstrøm 3, Frederikke Krüger 2 og Cecilie Kure 1.