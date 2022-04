Thy Håndbold rykker ned i 3. Division

THISTED:Thy Håndbold havde ryggen mod muren søndag eftermiddag, hvor de skulle bruge en sejr for at have en chance for at overleve i 2. Division. Modstanderen var Sæby HK, som indtager fjerdepladsen i rækken. Desværre for thyboerne var det en for stor mundfuld, og de tabte 14-27.

Dermed står den på 3. Division for Thy Håndbold i næste sæson.

- Vi har spillet mange tætte kampe i sæsonen, hvor marginalerne ikke gik vores vej. Men vi har ikke været gode nok til at opsøge marginalerne og få dem til vores fordel, siger træner for Thy Håndbold, Kristian Sørensen.

Thy Håndbold kom fint fra start og var med til 4-4. Herefter tog gæsterne fat og bragte sig langsomt mere og mere foran på måltavlen. Det var især angrebsspillet, som haltede for Thy Håndbold.

- Vi fik aldrig angrebsspillet til at flyde og kom ikke til de rigtige afslutninger. De var gode til at løbe kontra, og det var der de straffede os, fordi når vi stod i vores etablerede forsvarsspil, havde vi fint styr på dem, siger Kristian Sørensen.

De to hold gik til pause ved stillingen 6-14.

Fra anden halvlegs start ændrede Thy Håndbold formation og kom til flere fine muligheder. Dog havde målvogteren fra Sæby HK en god kamp og stod i vejen for mange af afslutningerne.

Derfor var der aldrig tvivl om udfaldet af kampen i anden halvleg, og gæsterne trak mere og mere fra. Det endte med et nederlag på 14-27 til Thy Håndbold.

- Det blev aldrig rigtig godt for os i dag, og de har en smule mere rutine, siger Kristian Sørensen.

Dermed ender Thy Håndbold i bunden af 2. Division med 11 point og rykker derfor ned i 3. Division.

- Før jul var vi fint med, men vi har tabt for mange kampe efter vinterpausen. Men pigerne har kæmpet alt, hvad de har lært hele sæsonen igennem, og det skal de have ros for, siger Kristian Sørensen.