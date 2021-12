Thy Håndbold taber med tre efter god fight

THISTED:Søndag var der en direkte duel i den nederste halvdel af 2.division, da Thy Håndbold hjemme tog imod Silkeborg Voel. Her leverede thyboerne en god præstation, men måtte alligevel se sig slået 26-29.

- Jeg synes faktisk, at vi spillede en af vores bedste kampe i sæsonen. Vi Dækkede vanvittigt godt op, og angrebsspillet var også fornuftigt, siger træner for Thy Håndbold, Kristian Sørensen.

Thy Håndbold kom godt for start og var foran 4-1. Men gæsterne havde et par spillere med, der normalt optræder i ligaen, så det kom hurtigt tilbage. Resten af kampen fulgtes de to hold pænt ad, men mod slutningen slog Silkeborg-Voel et lille hul og gik til pause foran 15-13.

- Vi lykkedes med mange ting i første halvleg, og vi havde en god fornemmelse i pausen. Men efter pausen kom vi skidt ud, siger Kristian Sørensen.

Hjemmeholdet kunne ikke fortsætte de gode takter i starten af anden halvleg og kom bagud med fem mål. Men langsomt begyndte de at få styr på spillet igen og kom tilbage og stod lige.

- I dag dækkede vi fem-et-forsvar, og det gjorde vi super godt, men de havde en venstre fløj, som gjorde det svært for os. Vi prøvede meget forskelligt, men hende fik vi aldrig styr på, siger Kristian Sørensen og fortsætter:

- Vi var også gode i angrebet, når vi havde tålmodighed og spillede med fart.

Thy Håndbold hang i, og kampen stod lige indtil de sidste to minutter. Her begyndte kræfterne at slippe op for thyboerne, og Silkeborg-Voel fik en tremålsføring. Dermed endte det med et nederlag til thy Håndbold på 26-29.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke fik point i dag, fordi vi har en fornemmelse, at vi spillede lige op, siger Kristian Sørensen.

Efter søndagens resultat ligger Thy Håndbold på niende i 2. Division med seks point efter 10 kampe.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Thy Håndbold

Silkeborg-Voel

Resultat: 26-29

Pausestilling: 13-15

Mål: Ea Jørgensen 10, Cecilie Kure 5, Cecilie Dalgaard 5, Clara Jørgensen 3, Marlene Dragsbæk 2 og Signe Bang 1