Thy Håndbold tabte efter dårlig anden halvleg

Thy Håndbold

HAI Ikast

27-30

Håndbold, 2. division damer

THISTED:Ikke siden d. 14. december sidste år havde damerne fra Thy Håndbold været i aktion i håndboldens 2. division grundet Corona-aflysninger. Søndag fik thyboerne så endelig lov til at tage hul på 2022, da de på hjemmebane mødte HAI Ikast. Det blev dog ikke til point for hjemmeholdet, eftersom de tabte med 27-30. Med nederlaget dumpede thyboerne under nedrykningsstregen. Dog har thyboerne flere kamp i hånden end deres konkurrenter.

- Vi er selvfølgelig trætte af nederlaget, men det var også rigtig dejligt endelig at komme i kamp, siger Thy Håndbold-træner Kristian Sørensen, der peger på holdets spil i anden halvleg som udslagsgivende for nederlaget.

- Det var nok den dårligste halvleg fra vores side i denne sæson. Det hang aldrig rigtig sammen for os, siger han.

Det startede ellers godt for Thy Håndbold, der ikke virkede svækkede af de mange måneder uden kamp. Angrebet fungerede godt, dog haltede forsvaret en smule. Samtidig manglede værterne de sidste marginaler, for at de for alvor kunne trække fra Ikast. Til halvleg førte Thy Håndbold med 17-14.

Efter pausen virkede thyboerne helt forandret. Det ellers gode angrebsspil fra første halvleg var helt forsvundet, og i forsvaret havde Ikast alt for let spil. Trods mange taktiske forsøg på at ændre slagets gang, så endte Thy Håndbold med at tabe med 27-30.

- Vi smed selv sejren væk. Ikast pumpede os i anden halvleg, og det kunne vi ikke håndtere. Nu skal vi op på hesten igen, siger Kristian Sørensen, der har stor tiltro til, at hans hold kan sikre overlevelse.

- Nu skal vi have spillet os i form, og så skal vi ind i en god stime. Overlevelse er selvfølgelig målet for os, siger han.

Pausestilling: 17-14

Mål: Ea Jørgensen 9, Mathilde Boesen 4, Mia Engstrøm 4, Cecilie Dalgaard 4, Cecilie Kure 2, Frederikke Kruger 2, Jane Pedersen 1 og Marlene Dragsbæk 1.