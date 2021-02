Thy-isfirma klar med grøn softice

Ud med fløden og ind med planterne. Forbrugerne vælger i stigende grad plantebaserede is i supermarkedet, og Naturli’ forventer, at samme tendens rammer kiosker og restauranter. Derfor har virksomhedens is-nørder knoklet i to år for at udvikle en grøn softice. Målet er at tage 75 procent af markedet i Danmark – og stor bid af verdensmarkedet.

Naturli’ Foods og Ismejeriet Thy i Thisted ejes begge Dragsbæk A/S i Thisted, og det er ismejeriet, som producerer al den plantebaserede is, som sælges og markedsføres af Naturli’, som har hjemme i Vejen.

Klar til issæsonen

Naturli’ har skrevet koen ud af opskriften og sendt den på tidlig sommerferie til fordel for en 100 procent grøn softice, som er klar til is-sæsonen.

- Danskerne elsker is. Vi spiser mere end 20 millioner vafler med softice om året. Derfor skal man være utrolig ydmyg, grundig og stædig, når man vil videreudvikle en is, som alle er vokset op med. Det nytter ikke at komme med en plantebaseret softice, som er okay. Den skal være verdensklasse, og det er den nye softice, som vi nu sender på markedet, siger Henrik Lund, CEO hos Naturli’.

Is af ris

Isen laves af ris og er rundet af med vaniljesmag. Den grønne softice kan laves i helt de samme softicemaskiner, som man bruger til den traditionelle softice.

- Den store kunst er at ramme den helt rigtige cremede kvalitet. Det er langt sværere end at ramme den rigtige vaniljesmag. Vi ville komme med en version, som markedet ikke har smagt før, men som alle vil have mere af. Derfor har vi testet og justeret opskriften, kølet og varmet, smagt og arbejdet med konsistens og fylde gennem to år, fortæller Claus Sørensen fra Ismejeriet Thy, som sammen med kollegaen Rasmus Mommer har udviklet isen.