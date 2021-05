Thy-Mors: Smittetal falder

THY-MORS:Med henholdsvis 22 og 6 nye tilfælde i de seneste syv dage ligger både Thy og Mors i den lave ende med hensyn til coronasmitte. Og for begge kommuner er tallet for nedadgående, sammenlignet med onsdag sidste uge.

På Mors faldt antallet af nyt smittede fra søndag til mandag fra syv til seks. Det giver et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 29,7, hvilket er en halvering i forhold til onsdag i sidste uge,

I Thisted Kommune, hvis 22 smittede er lig med en incidens på 50,7, er mandagens tal uændret i forhold til dagen før.

Men også her er der også her tale om et pænt fald i forhold til onsdag i sidste uge, hvor der var registreret 34 smittede de forgående syv dage, svarende til et incidenstal på 78,4.