Thy og Mors har fået egen LGBT-forening: Her skal der være plads til at være Athypisk

THISTED:Thy og Mors har fået sin helt egen lokalafdeling under foreningen LGBT+ Danmark.

Afdelingen har fået navnet "Athypisk", og 30. november kunne initiativtagerne Lenea Albertsen og Helle Guld Skytte slå dørene op og byde indenfor til afdelingens første møde.

Lenea Albertsen har tidligere i Nordjyske fortalt om, hvordan det er at føle sig som den eneste hetero i byen. Det er netop den ensomhed, Athypisk har som erklæret mål at bekæmpe.

- Vi havde sat nogle pebernødder frem, men vi ville ikke arrangere en masse, hvis nu der kun kom en enkelt eller to, fortæller Lenea Albertsen.

Invitationen til mødet var gået ud på Athypisks Facebookside, men der var ingen bindende tilmelding, og derfor vidste Lenea Albertsen og Helle Guld Skytte reelt ikke, hvor mange, der kunne tænkes at møde op.

- Vi havde vores bange anelser, for folk er begyndt at få travlt op til december, og corona-smittetallene er også steget, siger Lenea Albertsen.

Men deres bekymringer skulle vise sig at blive gjort til skamme. Fem nye ansigter mødte op, og de i alt syv deltagere havde en hyggelig aften med klejner og julemusik.

- Vi sad i et par timer og snakkede, og fortalte lidt hver især om vores rejse hertil, og hvad det betød for os hver især at have et miljø at være en del af. En virkelig hyggelig aften, siger Lenea Albertsen.

Det har været lidt af et personligt mål for Lenea Albertsen endelig at få et mødested etableret, og hun har forsøgt siden før pandemien at få det først ud i livet.

- Jeg var helt høj, da jeg tog hjem fra mødet. Jeg var meget spændt på, hvem der dukkede op. Ville det være de helt unge, der havde meget brug for nogen at snakke med, eller ville det være de lidt ældre, der har været i miljøet i mange år?, siger Lenea Albertsen og tilføjer:

- Vi ramte heldigvis en rigtig god blanding. Og vi havde repræsentanter fra stort set alle seksualiteter og kønsidentiteter, der fortalte åbent om deres personlige erfaringer. Flere sagde også, at de har venner, som de vil tage med næste gang, og enkelte spurgte, om de også måtte tage deres partner med. Så det tegner godt.

Noget andet, der tegner rigtig godt for det nystiftede fællesskab, er, at man er blevet optaget som lokalafdeling under den politiske forening LGBT+ Danmark.

- Det giver os nogen at sparre med, og de kan dele deres erfaringer med os om det at være en LGBT-gruppe. De ved, hvordan man skruer et godt møde sammen, og hvis der kommer nogen, som gerne vil diskutere eller have hjælp til en bestemt problemstilling, så kan de hjælpe med at klæde os på, siger Lenea Albertsen.

Som repræsentanter for LGBT+ Danmark får afdelingen nogle retningslinjer, de skal overholde, ligesom der også er tavshedspligt og skærpet underretningspligt.

Dermed kan man frit møde op og dele det, man har på hjerte, uden frygt for, at det kommer videre.

- Vi er glade for, at LGBT+ Danmark så potentialet i os og gerne vil støtte os, siger Lenea Albertsen.

Næste møde hos Athypisk er endnu ikke fastsat, men det kan muligvis blive i januar, oplyser hun.