Thy på tomlen: Blaffere får egne stoppesteder

THY:Alternativet til kollektiv trafik kan være at tage den på stop rundt i Thy.

Muligheden tegner sig efter at Thisted Kommune har sagt ja til at medvirke til at etablere foreløbig to officielle blafferstoppesteder. Præcis hvor de skal være, afgøres efter at elever på HF Imagine med adresse på den tidligere efterskole i Svankjær i den kommende weekend har gennemført projektet "Thy Rundt på Tomlen".

I al enkelthed går det ud på at undersøge, hvor langt det er muligt at komme rundt i Thy indenfor et tidsrum på 30-36 timer og samtidig undersøge, hvad egnen har at byde på. Både når det gælder spændende steder og gæstfrihed.

- Vi har købt to skilte med teksten "Blafferstoppested". De ligger på materielgården på Rævebakken og er klar til at blive sat op, siger sektionsleder Tobias Geertsen, Anlæg og Infrastruktur, Thisted Kommune.

Han behøvede ikke lang betænkningstid, da der kom en henvendelse fra Carsten Theede, som i 2004 stiftede Blaffernationen, og siden har kørt landet tyndt på tommelfingeren. Kan det være en ide at opstille blafferstoppesteder som et alternativ til offentlig transport, som ikke altid er en mulighed, når der er brug for det, lød henvendelsen.

Skiltene er købt

Sammen med Vejdirektoratet, politiet, kommuner og landsbysamfund arbejder Carsten Theede blandt andet på at etablere blafferstoppesteder og for at udbrede kendskabet til at tage en tur på tommelfingeren som en alternativ form for samkørsel, der kan bidrage til at få lidt flere passagerer ind i de biler, som kører på vejene, ofte med 1,05 til 1,3 passagerer i gennemsnit.

- For kommunen er det en billig omgang. Vi har købt skiltene, og jeg regner med, at Carsten Theede finder ud af, hvor det er mest hensigtsmæssigt at opstille dem, siger Tobias Geertsen og henviser til, at Carsten Theede efter weekendens blaffer-projekt med eleverne på HF Imagine har en fornemmelse af, hvor skiltene kan stå, hvis de i første omgang skal være til gavn, når blafferturen starter i Svankjær.

Tobias Geertsen har ligesom en hel del andre selv prøvet at tage den på stop. Men det er efterhånden længe siden.

- Jeg ved ikke hvor mange der forsøger at tage den på stop i dag. Det er min fornemmelse, at der er langt mellem blafferne, men for de, der har mod på det, er der både mulighed for at blive transporteret og også for at hente nogle oplevelser undervejs, siger Tobias Geertsen.

Samkørsel

Med tanke for mulighederne for at komme rundt i et lokalområde, hvor der nogle steder er langt til offentlig transport, kan blafferstoppersteder måske åbne nye muligheder.

- Når der står et skilt i vejkanten med teksten "blafferstoppested" kan det sende et anderledes signal om, at den der står ved skiltet har behov for et lift til den nærmeste by. Hvis man som bilist jævnligt passerer skiltet, vil man måske være mere tilbøjelig til at stoppe op end tilfældet er, hvis der står en tilfældig blaffer et tilfældigt sted på vejen, siger Tobias Geertsen.

På den lidt længere bane - og med flere "blafferstoppesteder" - ser han muligheden af at udvikle en ny form for samkørsel i et lokalområde.

- Her kan blafferskiltene, med lidt tilvænning, måske være det, der gør en forskel og medvirker til, at vi lokalt kan få et andet transporttilbud, når bussen ikke kører. I dag er der jo rigtig god plads i mange af de biler, der kører på vejene, siger Tobias Geertsen.