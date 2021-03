Festivalformand: - Vi hænger i en tynd tråd

THISTED:Hans Peter "HP" Jarl Madsen plejer at være et optimistisk gemyt, men der er mørke skyer på horisonten hos formanden for Thy Rock.

Den trængte festivalbranche mangler stadig en afklaring fra kulturminister Joy Mogensen (S) på, hvorvidt det overhovedet bliver muligt at afholde festival til sommer, og det får HP Madsen til at tvivle på, hvorvidt en afvikling af Thy Rock 2021 overhovedet er mulig.

- Jeg tror, vi hænger i en tynd tråd. Jeg kan ikke se for mig, at vi om tre måneder kan samle 10.000 mennesker på dyrskuepladsen, der fester og synger med på Lukas Graham eller The Script, siger han til NORDJYSKE.

Thy Rock er hjerteblod, og derfor skærer tanken om endnu en aflysning dybt. Når man som HP næres af musikken, frivilligheden og det menneskelige fællesskab, kan ét pandemi-år hurtigt føles som syv HP-år.

- 2020 var uvirkeligt. Jeg har virkelig haft brug for at gå nogle meget lange ture, men jeg har også brugt en del tid på at tale om det derhjemme. Da Danmark for et år siden blev lukket ned, tænkte vi, at Thy Rock var sikkert, og det skulle nok blive til noget, for der var lang tid til juni. Nu er vi blevet klogere, siger han.

Men trods de mørke skyer fortsætter HP og resten af holdet de vigtige forberedelser. Uanset, om Thy Rock i sidste ende kan afvikles eller ej, så må og skal alle detaljer være på plads.

- Når man bruger et helt år på noget, der skal afvikles på bare to dage, så skal det spille. Alt skal sidde lige i skabet. Sådan har jeg det med alt, jeg går ind i: Hvis det er halvhjertet, skal de i hvert fald ikke komme og spørge mig, siger han, og fortsætter:

- Det kan godt være, at selvom noget er helhjertet, så bliver det ikke en succes. Vi har da også lavet nogle lorteting af og til, men hvis man ved, at man bagefter kan se sig i spejlet og sige, at man gjorde alt det, man kunne, så kan man have ro i maven.

Regeringen regner med at give endelig udmelding om sommerens festivaller til maj - Thy Rock 2021 er planlagt til 25.-26. juni.