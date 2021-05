Thy Rock giver op: Årets festival flytter til 2022

THISTED:Thy Rock, der hvert år samler flere end 10.000 gæster til to dages musikfest på Dyrskuepladsen i Thisted, udsætter årets arrangement til 2022. Festivallen skulle være fundet sted 25.-26. juni 2021 og er nu flyttet til 24.-25. juni 2022.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Thy Rock.

- Ingen kan styre en pandemi, og selvom vi er ærgerlige over at måtte flytte, ser vi til gengæld frem til at afvikle et brag af en fest i 2022, når vi vender tilbage for fuld skrue, siger Hans Peter Jarl Madsen fra festivallen.

Han oplyser, at billetter købt til årets Thy Rock, gælder til næste år.

- Vi håber, at vores billetkøbere vil bakke os op og beholde billetterne til næste år. Det vil være en kæmpe hjælp for Thy Rock i vores arbejde med lave et uforglemmelig event i 2022. Vi går nu i gang med at arbejde med musikprogrammet, og forventer at kunne offentliggøre vores hovednavn og måske lidt mere af programmet i midten af maj, siger Hans Peter Jarl Madsen fast.

Alle billetkøbere får besked fra ticketmaster.dk omkring, hvordan de skal forholde sig. Øvrige billetter overføres automatisk til næste år. Har man købt billetter direkte hos Thy Rock og har spørgsmål omkring dette, skal man kontakte Hans Peter Jarl Madsen direkte på mailadressen hp@thyrock.dk.

Det er anden gang i træk, at coronapandemien stikker en kæp i hjulet på Thisteds store musikfestival.