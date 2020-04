Thy Rock vil hyre de samme hovednavne i 2021

THISTED:- Man kan godt forestille sig, at vi går efter at booke de samme hovednavne, når vi ser frem mod Thy Rock 2021.

Sådan lyder det fra formanden for Thy Rock, Hans Peter Jarl Madsen, i kølvandet på aflysningen af dette års festival, der lige som en mængde andre kulturevents er ramt af, at regeringen har forlænget forbuddet mod store forsamlinger til udgangen af august.

Thy Rock havde et stærkt program klar til den aflyste festival med navne som The Script, Lucas Graham, Nik og Jay og de lokale favoritter fra Jonah Blacksmith. Thy Rock var planlagt til 26. og 27. juni. Hans Peter Jarl Madsen oplyser, at arrangørerne har arbejdet med en plan B om rykke festivalen til 21. og 22. august. Men den plan led også skibbrud med meldingen fra Mette Frederiksen i aftes.

- Nu gælder det om at tage det helt roligt. Min telefon har været rødglødende siden i aftes. Det er ordentlig mavepuster, og jeg er ked af det på alles vegne. Mine tanker går til de otte lokale foreninger, der ikke får penge i år, og de går også til alle de musikere og samarbejdspartnere, som vi har. Jeg tænker også på vores over 1000 frivillige og ikke mindst vores publikum. Jeg kan garantere, at dem, der har købt billet, ikke har mistet deres penge. Vi refunderer selvfølgelig købte billetter, og lige nu arbejder vi også på en model, hvor man kan vælge at overføre sin billet til næste år, men det er ikke helt på plads endnu, siger Thy Rock-formanden.

Han har ikke overblik over, hvad aflysningen kommer til at koste.

- Det er klart, at vi har haft en del udgifter allerede, men det er svært at gøre vores tab op her og nu. Det afhænger jo også meget af, om der kommet en hjælpepakke til festivaller og kulturevents, og hvad en sådan aftale i givet fald vil indebære, siger Hans Peter Jarl Madsen.