Thy slår dørene op: Udlændinge er velkomne her

THY: Deltagerne kommer fra flere end 20 forskellige nationer, når Thisted Kommune onsdag 21. september slår dørene op til arrangementet ”Living in Thy”.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, kommunen dedikerer et fyraftensmøde til indsatsen målrettet udenlandske borgere som enten allerede er her, eller som måske overvejer at slå sig ned i Thy. Pt er der over 150 tilmeldte, og dermed er interessen i år endnu større end sidste år, hvor omkring 100 mødte op.

- Vi mærker, at der er interesse for at komme og høre om, hvad vi har at byde på i Thy. Vi vil gerne vise dem, at de her både kan finde job, iværksætteri, aktive lokalmiljøer, et varieret forenings- og kulturtilbud og også uddannelses- og udviklingsmuligheder, siger Trine Engholm Christensen, der er beskæftigelseschef i Thisted Kommune.

”Living in Thy” finder sted over tre timer fra midt på eftermiddagen i Plantagehuset i Thisted.

Ud over virksomhederne er der også repræsentanter til stede på dagen fra Borgerservice og fra forenings- og fritidslivet i Thisted Kommune.

- Vi har sammensat programmet, så dem, der kommer, har mulighed for også at få svar på alle lavpraktiske spørgsmål, der kan være ved at bo i Thy/Danmark. Dernæst er det en unik mulighed for at skabe nye fællesskaber med andre internationale borgere i Thy, siger beskæftigelseschefen.