Thy slår sig på flasken: 1200 billetter til ølfestival er revet væk

THISTED:Efterhånden er det længe siden, at Øllets Dag i Thisted samlede under 100 ølentusiaster. I år er der solgt 1200 billetter til Thisted Ølfestival, som nu er det officielle navn på lørdagens lokale fest, der giver deltagerne en fornemmelse af, at øl er en alsidig størrelse. Festivalen laves i samarbejde med Danske Ølentusiasters Thisted-afdeling og Thisted Bryghus, som lægger plads til - og øl til smagning.

- Godt 20 forskellige bryggerier og fem-seks håndbryggere er med på festivallen. Hver med fire eller fem øl i gennemsnit, så der bliver mulighed for at smage på op mod 150 forskellige øl, siger festivalchef Kjeld Vang Lauritsen.

Dagen vil byde på alt fra mainstream til innovativt øl, og det er formålet. Vi vil vise den mangfoldighed, der er Kjeld Vang Lauritsen, festivalchef, Thisted Ølfestival

Arrangementet har været i støbeskeen siden 2020, hvor det blev Corona-aflyst, men i de seneste fem måneder har en gruppe ølentusiaster arbejdet målrettet på at samle trådene til 2021-udgaven, som på lørdag involverer 62 frivillige hjælpere.

- Dagen vil byde på alt fra mainstream til innovativt øl, og det er formålet med dagen. Vi vil vise den mangfoldighed, der er, siger Kjeld Vang Lauritsen og tilføjer, at der vil være øl for enhver smag. Og i år kan det nydes til levende musik.

- Det skal være en dag, hvor man kan hygge og smage godt øl, og så er levende musik med til at skabe stemning, siger Kjeld Vang Lauritsen og tilføjer, at der blandt de deltagende bryggerier er nogen i ”mikrostørrelse” som præsenterer øl, som det normalt er svært at smage.

- Vi er heldige at have både nye og spændende bryggerier og gengangere blandt udstillerne. Det giver en imponerende alsidighed, siger han.