Thy til Kulturen - i en hel måned

THY:"Thy til Kulturen" blev lanceret første gang i maj 2019 som en festival for kulturlivet i Thy.

De følgende to år var begivenheden præget af coronaen. Men det har ikke taget livet af festivalen. Tværtimod har kulturaktørerne i Thy så stor lyst til at vise, hvad de har at byde på, at festivalen i år bliver udvidet til at strække sig over hele maj måned.

- Vi har for mange aktiviteter til bare en weekend eller en uge. Derfor bliver det en hel måned, fortæller Eva Sjælland, leder af Thisted Kommunes Kulturrummet - der arrangerer festivalen sammen med Kulturelt Samråd i kommunen.

Programmet for festivalen er endnu ikke på plads. Men kunstudstillinger, forfattersamtaler, morgensang på biblioteket, by- og kirkevandringer ved Museum Thy og surf-filmfestival i Klitmøller er noget af det, der allerede er skrevet ind i kalenderen. Også Limfjordsteatret og Spillestedet Thy bidrager.

Ny talentpris

Thy til Kulturen kulminerer lørdag 21. maj, der er udnævnt til Kulturens Dag - med overrækkelse af Thisted Kommunes kulturpris og en ny talentpris. Det foregår i år på friluftsscenen i Christiansgave.

- Det er hverdagens kulturhelte, man vil kunne møde, siger lederen af Thisted Kommunes Kulturrummet, Eva Sjælland. Arkivfoto: Bo Lehm

Derefter bliver der musik i gården ved URT-huset ved siden af Plantagehuset med både professionelle musikere og talentelever fra Musikskolen i Thy.

- Der bliver lavet et hyggeligt oplevelsesrum med en festivalagtig stemning, fortæller Eva Sjælland.

Busture rundt i kommunen

Kulturelt Samråd - der er en paraplyorganisation for kulturaktører i kommunen - inviterer på busture i henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen, med stop ved kulturelle seværdigheder. De foregår over to lørdage, 7. og 14. maj.

- Der bliver underholdning med både sang, teater og fortællinger, både i bussen og de steder, hvor vi gør holdt, fortæller formanden for Kulturelt Samråd, Flemming Krog Rasmussen.

De to busture starter og slutter i henholdsvis Hanstholm og Thisted. Efter en eftermiddag på farten er der mulighed for at slutte af med kulinariske oplevelser i Hanstholm og Agger.

Kulturelt Samråd står også for et arrangement i kulturmånedens sidste weekend, 28. og 29. maj, hvor man opfordrer gallerier, kunstnere og kunsthåndværkere i kommunen til at holde åbent hus.

Er der ikke risiko for, at i smører det for tyndt ud, når festivalen bliver spredt over en hel måned?

- Jeg lover, at der bliver knald på hver eneste dag, siger Eva Sjælland.

Hverdagens kulturhelte

Hun peger på, at festivalen også er et tilbud ikke bare til thyboerne, men også til gæster i Thy. Og dem kan der ventes mange ag i en måned med både store bededag og Kristi himmelfartsdag.

- Der kommer mange gæster på camping eller miniferie, som kan få øjnene op for, hvad der sker her. Det er hverdagens kulturhelte, de vil kunne møde. Ikke nogen, vi har hevet ind udefra, men det kulturelle fritidsliv, som er en del af vores liv her i Thy, siger Eva Sjælland.