Thy Turistforening skal finde nye lokaler

THY:1. april er en skelsættende dato for Thy Turistforening og for turistchef Mai Manaa. Hun er nemlig alene på Thy Turistbureau i det gamle rådhus i Thisted.

Fire medarbejdere - Ulla Andersen, Majbritt Pedersen, Mona Lisa Jensen og Vivi Dybdahl Olesen - er enten virksomhedsoverdraget til den nye Destination Nordvestkysten eller opsagt/fritstillet.

Situationen har været kendt, siden lokalpolitikerne kort før jul besluttede, at Thisted Kommune fremover skal være med den nye turistorganisation, Destination Nordvestkysten, der er en sammenslutning af fem kommuner.

Mai Manaa har været konstitueret turistchef siden 1. december, og hun har brugt de fire måneder til at sætte sig ind i organisationen. Ifølge en pressemeddelelse fra Thy Turistforening er hun sammen med bestyrelsen i gang med at finde nye pejlemærker for turisterhvervet i Thy.

Hun glæder sig over, at der er indledt en god dialog med Destination Nordvestkysten. Og hun er især glad for det positive samarbejde med Thisted Kommune, der nu er mundet ud i en konkret aftale.

- Der er landet en aftale imellem kommunen og Thy Turistforening, der sikrer, at vi har en vis økonomisk platform at bygge videre på. Aftalen indebærer, at der også fremover skal være et lokalt forankret kontor, og at vi stadig skal råbe op om Thy i kraft af events og branding, fortæller Mai Manaa.

Turistkontoret i Det gamle Rådhus lever på lånt tid. Der er ikke behov for så rummelige lokaler, og bestyrelsen har for længst meldt ud, at der skal satses mere på digital formidling end traditionelle brochurer og markedsføringsmaterialer i papir.

Mai Manaa, bestyrelsen og store dele af turistbranchen er delvist ”gået i hi” som alle andre på grund af Corona-krisen. Men turistchefen forsikrer, at der bag linjerne arbejdes ihærdigt på de fremtidige planer, der indebærer en ny lokation, nye produkter på hylderne og et stærkere samarbejde med medlemmer på tværs af bygrænserne.

- Vi er i live. Og vi skal bare knokle på nu. Det fortjener medlemmerne, siger Mai Manaa.