Thybanen i gang igen: Men et af de første tog blev aflyst

THY:Efter mere end 200 togløse dage skulle det have været en festdag. Men kort efter at togdriften mandag morgen var genoptaget på Thybanen, måtte et tog fra Thisted til Struer aflyses.

- Det er forfærdelig træls. Vi havde testet sporene i weeekenden ved både lav og høj hastighed, og alt var som det skulle være. Men så var der desværre et af togsættene, som fejlede, fortæller Mikkel Juul, kommunikationsmedarbejder hos togselskabet Arriva.

Det var toget med planmæssig afgang fra Thisted 07.42, som måtte aflyses. Ifølge Mikkel Juul fik Arriva hurtigt indsat en bus som erstatning for toget. Men en forsinkelse kunne ikke undgås, blandt andet fordi bussen skulle rundt til alle mellemstationerne.

Kommunikationsmedarbejderen kan ikke sige noget om, hvad det var for en teknisk fejl, som var årsag til aflysningen.

- Det er beklageligt når sådan en fejl opstår, specielt på en dag, hvor vi havde glædet os til at komne igang igen. Men nu kører vi igen med andre togsæt, og vi forventer ikke yderligere aflysninger, siger Mikkel Juul.

Kan holde i 50 år

I en pressemeddelelse i anledning af genåbningen af strækningen beklager Banedanmark, at arbejdet på Oddesundbroen, der skulle have været færdigt sidst i september, blev knap to måneder forsinket:

- Forsinkelserne på projektet har været rigtig træls for passagererne. Det er der ingen tvivl om. Det skyldes, at en række komponenter har været massivt forsinket, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, som har gjort det vanskeligt at få leveret jern- og stålkomponenter. Derfor var vi nødt til at forlænge sporarbejdet, og det synes vi også var ærgerligt, men desværre nødvendigt, siger Hanne Egeris Svendsen, der er projektchef i Banedanmark.

Ud over at udskifte skinner og sveller på den 472 meter lange strækning over broen har Banedanmark malet brokonstruktionen under sporet. Endvidere er broklappen og de to første buefag i løbet af de seneste år blevet afrenset og vedligeholdt.

Ifølge Banedanmark vil sporene på den 84 år gamle bro nu kunne holde i omkring 50 år.