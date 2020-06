Thybo blev lockdown-ramt i Uganda

KAMPALA:Uganda er et land, som forholdsvis tidligt lukkede ned som følge af coronakrisen. Til gengæld er der ikke registreret nogen døde i landet af eller med corona, men der er testet positivt i ca. 600 tilfælde, fortæller thyboen Rilla Kirk over en videoforbindelse fra hendes hjem i hovedstaden Kampala.

Rilla Kirk er leder af et tostrenget DANIDA-projekt: ”Northern Uganda Resilience Initiative (NURI) 2018-2022 ”. Dels er der tale om landbrugsrådgivning, dels er der tale om et projekt for opgradering af grusveje i landdistrikter. I sidstnævnte samarbejder man med Dansk Flygtningehjælp, idet projektet i høj grad involverer nogle af de 800.000 flygtninge fra nabolandet Sydsudan, der bor i Uganda - ud af i alt 1,2 mio. flygtninge i landet:

- Jeg har arbejdet meget hjemmefra, men er nu begyndt igen at tage ud i distrikterne, for det er svært at give konkret landbrugsrådgivning, når man ikke mødes fysisk, siger hun, der selv var ude på en tur, da den danske ambassade kontaktede hende i marts for at anbefale, at hun tog hjem til sin bopæl i hovedstaden:

- Vi har så alle været hjemsendt de første to uger, og egentlig lockdown varede i to måneder. Og vi har stadig udgangsforbud kl. 19-06, fortæller hun og fortsætter:

- Men så blev der etableret en corona-task-force, som vores implementeringsenheder har arbejdet sammen for at finde måder, som man kunne fortsætte det mest vigtige arbejde på. Det har virket godt og er baseret på situationen i det enkelte distrikt. Det er 300 landbrugsuddannede unge, som kører ud på motorcykler for at træne landmændene, hvor vi har fået tilladelse til at mødes i mindre grupper. Det skal foregå udendørs, der skal holdes afstand, og man skal bære masker, og håndsæbe skal være på plads. Det skal vi sørge for, og så skal deltagerne selv medbringe vand til at vaske hænderne i.

Velvilje over for flygtninge

Ved vejprojekterne blev arbejderne delt op i grupper på fem personer, som så arbejdede en-to timer - der er tale om hårdt fysisk arbejde - hvorefter de blev afløst af et nyt hold:

- Uganda har et unikt flygtningesystem uden flygtningelejre. Flygtninge får tildelt jordlodder i settlements, hvor de kan dyrke grønsager til at supplere den mad, de får fra WFP (FN’s World Food Programme, red.). De må gerne leje eller låne ekstra jord, søge arbejde og starte små virksomheder, mens de er i Uganda. Fordi flygtninge opholder sig historisk i Uganda i 16 år i gennemsnit, er det vigtigt, at de kan leve et forholdsvis almindeligt liv og hurtigt lære at klare sig selv. Det er en del af det, vi arbejder med, siger Rilla Kirk og fortsætter:

- Uganda er et enormt frodigt land, så der er for det meste ingen mangel på mad. Økonomien vokser også, dog langsomt og slet ikke så hurtigt som i nogle af nabolandene, f.eks. Kenya. Mange af de sydsudanesiske flygtninge taler samme sprog, som man gør i Norduganda, og for det meste er uganderne, som selv i årene løb har oplevet at være flygtninge eller internt fordrevne, meget venligt indstillet over for de flygtninge, der kommer til landet, siger Rilla Kirk.

Opvokset i Thy og Afrika

Rilla Kirk er 53 år og født i Hanstholm som datter af Birthe Kirk, nu Thisted, og afdøde Wolle Kirk. Efter at have været med forældrene i Afrika i et par år, boede familien i Hanstholm og Ræhr, og hun gik i børnehaveklasse i Thy. Men så udvandrede familien til Zimbabwe, hvor hun voksede op. Hun har dog i 1990’erne været på Højskolen i Thy på Sjørringvold, hvor hendes farbror Tom Kirk fra Thousgård var bestyrelsesformand, og hun har siden i en del år haft sommerhus i Amtoft.

Hun har kandidateksamen i landbrugsudvikling fra landbrugsuniversitet University of London i England, og landbrugsudvikling har været hendes arbejdsområde siden.

Efter Zimbabwe var hun i Østafrika - Tanzania, Kenya og Uganda, siden i Bangladesh i seks et halvt år og fra 2017 igen i Uganda. I mellemtiden har hun dog boet i Danmark et år, hvor hun havde sin faste base i Nyborg. Det var, i forbindelse med, at en søn var syg. Begge sønner bor nu i Danmark.