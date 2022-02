Thybo bliver ny kaptajn på skoleskibet Danmark

THY:Skoleskibet Danmark får en kaptajn med rødder i Thy og med mange års erfaring fra både handelsflåden og sejlskibe, når 41-årige Ulrich Skovbo-Johannesen tiltræder som chef for det tremastede sejlskib fra 1933.

Det oplyser Martec, maritimt uddannelsescenter i Frederikshavn, i en pressemeddelelse. Martec er reder for det statsejede skoleskib.

Det lå ikke i kortene, at Ulrich Skovbo-Johannesen skulle gå sømandsvejen. Der var ingen sømænd i familien, men Ulrich var skoletræt efter gymnasiet, og inspireret af en kammerat, der havde været på togt med skoleskibet Danmark, stævnede han i 2001 ud med et andet skoleskib, Georg Stage. Og hurtigt blev han klar over, at fremtiden lå indenfor søfarten.

Efter togtet med Georg Stage levede Ulrich en backpacker-tilværelse på sejlskibe på Middelhavet, Stillehavet og i Fjernøsten, inden han tog han hyre som ubefaren sømand i dansk og europæisk farvand. Han tog derefter skibsføreruddannelsen og fik hyre som styrmand på Royal Artic Line, inden han igen påmønstrede Georg Stager, hvor han i tre sæsoner var styrmand og underviser. Og siden 2012 har Ulrich Skovbo-Johannesen sejlet som styrmand og overstyrmand på Norges største sejlskib, Statsraad Lehmkuhl, som med 135 medsejlere eller kadetter er mere end en halv gang større end skoleskibet Danmark.

Det tremastede skoleskib, der er bygget i 1933, har Martec i Frederikshavn som reder. Privatfoto

Blev nødt til at søge jobbet

Men han ”blev nødt til” at søge jobbet som kaptajn på Danmark, fortæller Ulrich Skovbo-Johannesen:

- Det er en unik mulighed og en kæmpe drøm at værne om den unikke og stærke historie, som skoleskibet repræsenterer. Som ny kaptajn vil jeg være ydmyg over for opgaven og læne mig op ad de erfarne kræfter i besætningen og på driftskontoret.

- Jeg glæder mig til at fortsætte den linje, som Kurt Andersen har stået for og til at gøre mit til, at skoleskibet fortsat er en god arbejdsplads og et helt unikt læringssted for besætning og elever, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Den nye kaptajn har som overstyrmand på Statsraad Lehmkul flere gange arbejdet sammen med tidligere elever fra skoleskibet Danmark - og har været imponeret over deres niveau.

Hos Martec er direktør Pia Ankerstjerne overbevist om, at man har landet den helt rigtige kandidat til at efterfølge Danmarks nuværende kaptajn, Kurt Andersen:

- Ulrich Skovbo-Johannesen er en erfaren sømand med begge ben solidt på jorden, og han rummer de personlige egenskaber, der er nødvendige for at tage roret og fortsætte den linje, Kurt Andersen, besætningen og rederiet har lagt, siger Pia Ankerstjerne.

Overstyrmand på første togt

Selv om han er ansat som kaptajn, bliver det som overstyrmand, han påmønstrer Danmark til sit første togt. Men når skoleskibet i august sætter kursen mod New York er det med Ulrich Skovbo-Johannesen som øverst ansvarlig på broen.

Privat bor Ulrich Skovbo-Johannesen i Troense på Tåsinge syd for Fyn sammen med sin kone Eva og børnene Merle og Jukka.