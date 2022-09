Thybo fængslet i narkosag

THY: En 22-årig mand fra Thisted-området blev søndag ved et grundlovsforhør i Herning varetægtsfængslet i en narko-sag.

Han blev anholdt lørdag og sigtes for besiddelse af 446 gram amfetamin med henblik på videresalg.

Anklager Mette Møller fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Den 22-årige erkendte at have været i besiddelse af narkoen, men ville ikke udtale sig. Han kærede ikke rettens afgørelse om, at han skal sidde varetægtsfængslet i fire uger, fortæller anklageren.