Thybo nomineret til idrætspris og 100.000 kr.

THISTED:"Han har på rekordtid vist sig at være et mønstereksempel på en moderne frivillig".

Med blandt andet denne begrundelse er Mikael Olesen, kasserer i foreningen Thy Fritid og Firmaidræt´, blevet nomineret til Kulturministeriets Idrætspris 2023.

Nomineringen kommer blot et par måneder efter, at Mikael Olesen modtog prisen Årets Gnist i Dansk Firmaidræt.

Nu har Kulturministeriet altså præsenteret den 40-årige ambulancefører, familiefar - og ildsjæl - fra Thisted som en af tre kandidater til idrætsprisen på 100.000 kr.

Ifølge indstillingen har Mikael Olesen "udviklet og smidiggjort den strukturelle ramme" i foreningen, blandt andet i forhold til hjemmeside, kontingentbetaling og regnskab.

Desuden har han været hovedarkitekten bag en række nye idrætstilbud i Thy Fritid og Firmaidræt.

Mikael Olesen konkurrerer om prisen med en para-atlet, taekwondokæmperen Lisa Kjær Gjessing og hendes træner Bjarne Johansen samt Dansk Cykle Union.

- Kulturministerens Idrætspris er en hyldest til vores fantastiske idrætsliv. De nominerede er hver især og på hver deres måde med til at løfte idrætten i Danmark. De er stærke rollemodeller, som man kan spejle sig i og lade sig inspirere af. Derfor fortjener de i den grad at blive hyldet, og det er jeg glad for, at vi kan gøre med idrætsprisen, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt ifølge en pressemeddelelse fra Kulturmnsteriet.

Hvem vinderen bliver, offentliggøres når DM-ugen i Aalborg åbner 21. juni.