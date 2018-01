Thybo plejer og pudser på Mors

NYKØBING: Lakken på en bil skal skinne som en diamant og være fejlfri for, at en bil tager sig godt ud. Det mener Benny Wium Svendsen.

Den 42-årige thybo, der er bosat i Thisted, har netop åbnet Diamond Car Care på Ringvejen og er klar til at pudse og pleje morsingboernes biler.

Hos Diamond Car Care kan bilen blive rengjort ud-og indvendig med damperens til sæderne og blive poleret.

- Jeg ordner både biler, campingvogne og motorcykler, siger Benny Wium Svendsen og fortsætter:

- Det tager omkring seks timer at polere en almindelig bil. Det er ikke kun folk med penge, som vælger at få det gjort, men derimod alle mulige. Inden jeg startede, havde jeg undersøgt, om der var et marked for det, uddyber han.