Thybo snuppet med et halv kilo hash i bilen

THY:En 37-årig mand fra Thisted var torsdag klokken 17.30 så uheldig at blive stoppet af en politipatrulje, da han kom kørende ad Gl. Aalborgvej. Politiet kunne nemlig konstatere, at manden havde 500 gram hash i bilen. Efterfølgende ransagede politiet mandens bopæl, og her fandt de et par peberspray og godt 150 Viagra-tabletter. Pillerne er receptpligtige, så dem må man ikke bare have liggende uden selv at have recept på dem, oplyser Lokalpolitiet i Thisted.