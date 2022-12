Thyboer dømt for at sælge narko

THISTED:Det var en ransagning i juni på en dengang 25-årig mands bopæl i Thisted, der førte til, at den nu 26-årige unge mand samt en medgerningsmand på 31 år forleden blev dømt for narkohandel ved Retten i Holstebro.

Politiet dukkede op på adressen om aftenen 14. juni og fandt i lejligheden 283,8 gram amfetamin og 157 gram hash, som det ifølge anklageskriftet var planen at sælge videre.

Begge de to unge mænd var tiltalt for at være i besiddelse af stofferne.

Den 31-årige mand, der også er fra Thisted, var desuden tiltalt for at have været i besiddelse af 13 gram kokain, 12 gram amfetamin, en joint, 1,2 gram hash og 8700 kroner, som politiet vurderer stammer fra salg af narkotika. Det blev alt sammen fundet hos ham, da han 17. august blev pågrebet af politiet i en baggård i Thisted. Han havde desuden en kniv på sig med en bladlængde på ni centimeter, hvilket er en overtrædelse af knivloven.

Sidstnævnte fik den hårdeste dom, nemlig halvandet års ubetinget fængsel.

- Der var noget forstraf, der gjorde, at han fik en højere straf, oplyser Jacob Erichsen, der var anklager i sagen.

Den 26-årige blev idømt 10 måneders ubetinget fængsel.

- Han har siddet varetægtsfængslet siden juni og blev løsladt efter dom. Han skal nok ind og afsone resten på et tidspunkt, siger anklageren.

Den anden sidder fortsat fængslet.

Anklageren oplyser, at de begge har modtaget dommen.