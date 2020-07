Thyboer får kæmpekamp på Lerpytter

KOLDING:Det bliver simpelthen ikke større.

Ikke nok med at fodboldfusionen FC Thy Thisted Q med en sejr på 1-0 ude over Kolding løste billet til klubbens største kamp nogensinde, årets pokalfinale i kvindefodbold.

Thyboerne får også chancen for at hæve pokalen foran sit eget publikum, for pokalfinalen spilles lørdag på Lerpytter Stadion i Thisted.

Chancen var der for et historisk og rent nordjysk opgør om pokaltitlen, men det blev forpurret i Hjørring, hvor FC Nordsjælland slap afsted med en 2-1 sejr over Fortuna Hjørrings nykårede danske mestre og nifoldige pokalvindere.

Thisted-angriberen Rikke Dybdahl indløste finalebilletterne med sin scoring tidligt i første halvleg.

Opdateres