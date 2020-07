Thyboer får kæmpekamp på Lerpytter

Opdateret kl. 21.54 med citater fra Thisted Q's cheftræner Torben Overgaard

KOLDING:Det bliver simpelthen ikke større.

Ikke nok med at fodboldfusionen FC Thy Thisted Q med en sejr på 1-0 ude over Kolding løste billet til klubbens største kamp nogensinde, årets pokalfinale i kvindefodbold efter angriberen Rikke Dybdahls scoring tidligt i 1. halvleg.

Thyboerne får også chancen for at hæve pokalen foran sit eget publikum, for pokalfinalen spilles lørdag på Lerpytter Stadion i Thisted.

- Det er helt surrealistisk. Helt vanvittigt, lød det efter kampen fra en glad og stolt Thisted-træner Torben Overgaard, som havde mange roser til sit hold efter en heroisk indsats - ikke mindst i xde sidste 45 minutter, hvor hjemmeholdet pressede alvorligt på.

- 2. halvleg var ren fight og vilje, hvor spillerne kastede sig ned i alle tacklinger, og det gør, at vi står med sejren, konstaterer han.

Thisted-angriberen Rikke Dybdahl indløste finalebilletterne med sin scoring tidligt i første halvleg.

Chancen var der for et historisk og rent nordjysk opgør om pokaltitlen, men det blev forpurret i Hjørring, hvor FC Nordsjælland slap afsted med en 2-1 sejr over Fortuna Hjørrings nykårede danske mestre og nifoldige pokalvindere.

- Sagt lige ud er vi glade for, at vi skal møde FC Nordsjælland. Skulle vi have mødt Fortuna Hjørring. havde vi måske haft fem pct. chance for at vinde. Mod FC Nordsjælland har vi måske 25 pct. på en god dag, vurderer Torben Overgaard.

- Det er klart, Nordsjælland er storfavoritter, men vil vi fighte lige så meget for det igen, så kan der godt ligge en overraskelse og lure, mener Thisted-træneren.