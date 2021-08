Thyboer fortsætter støtte til syrere: Protester på Store Torv

THISTED:Tirsdag 31. august vil danskere i en række byer protestere mod regeringens planer om at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus og omegn.

I Thisted er det en gruppe mennesker med tilknytning til Røde Kors’ Café Hjerterum samt SF, Alternativet og Enhedslisten, der er gået sammen om at markere den lokale modstand mod regeringens politik – som et led i den landsdækkende aktionsdag.

- Sammen med resten af landet vil vi med én stemme kræve et totalt stop for inddragelse af syrernes opholdstilladelser, siger Ole Krogh fra Café Hjerterum.

Forhenværende sognepræst og højskoleforstander, Lone Olsen, Frøstrup, har sagt ja til invitationen om at tale ved demonstrationen.

- Jeg betragter det som kynisk, uanstændigt og uantageligt at sende folk tilbage til de lande, som de har været nødt til at flygte fra, siger hun.

Hendes indignation over dansk flygtningepolitik stammer fra dengang, man oprettede teltlejren i Thisted.

- Det er mig inderligt imod, at man behandler vore medmennesker på den måde.

Lone Olsen vil i sin tale tage udgangspunkt i fortælleuniverset fra højskolen.

- Jeg vil tale om agtelse – dette at respektere hinanden som mennesker uanset baggrund. Trods vores forskellighed i forhold til kultur, religion eller klædedragt – så er vi ligeværdige som mennesker, siger hun.

Bag aktionsdagen står Mellemfolkelig Samvirke, Amnesty International, DFUNK (Dansk Flygtningehjælps ungdomsorganisation), Fællesinitiativet mod Racisme og en lang række uafhængige aktivister.

Ved demonstrationen i Thisted er der udover Lone Olsens tale også planlagt fællessang, ligesom der vil blive mulighed for, at alle kan ytre deres støtte til de syriske flygtninge ved at skrive budskaber og tegne hjerter med kridt på torvet, på Thisteds fortove og i gågaden.

Den 20. juni var der en lignende demonstration på Store Torv i Thisted på FN’s Flygtningedag, og her deltog over 100 mennesker. De seneste måneder har danskere i tusindvis været på gaden for at markere deres solidaritet med de syriske medborgere.