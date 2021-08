Thyboer i medaljeregn: Nu er Caroline tredobbelt dansk mester i SUP

SÆBY:Der var gang i den i dag, lørdag, da DM-medaljerne skulle fordeles i SUP-disciplinen sprint. Og tre thyboer var imponerende hurtige på vandet.

Den mangedobbelte verdensmester, Casper Steinfath, juniorverdensmesteren, Christian Andersen og Caroline Küntzel, der har en virtuel verdensrekord i sprint, konkurrerede om DM-guldet i deres respektive rækker.

Caroline Küntzel levede op til favoritværdigheden hos kvinderne da hun sikrede sig DM-guldet. Sejren betyder, at Caroline Küntzel nu er tredobbelt dansk mester i disciplinen Sprint.

Blandt mændene var det også to thyboer, der stod øverst, da medaljerne skulle fordeles. Casper Steinfath tog sig af guldet, mens den noget yngre Christian Andersen nappede sølvet.

Medaljerne til thyboerne har i år en lidt større betydning end tidligere. Det skyldes, at det erførste gang, at atleterne fik tildelt officielle DIF-medaljer til et DM-arrangement inden for SUP.

– Det var et hårdt race. Min start var ikke speciel stærk, selvom det normalt er her, jeg er stærk, men jeg lå forrest hele racet og fik hentet en del på de sidste 100 meter. Der var hård modvind på de første 100 meter, men i medvinden på vej tilbage gik det rigtig godt. Jeg kom i mål et stykke før nummer to, hvilket jeg er super tilfreds over, fortæller Caroline Küntzel.

Den unge thybo ser positivt på sin officielle DIF-medalje.

– Det er superfedt at DM I SUP nu er med officielle DIF-medaljer. Det er fedt, at sporten begynder at gå i en retning, hvor man kan specialisere sig og tilkæmpe sig DIF-medaljer i hver disciplin. Det gør, at jeg i højere grad kan fokusere på mine favoritdiscipliner,blandt andet sprint.