Thyboer på to hjul over Storebælt: Nu kan en specialklasse også komme ud at cykle

BEDSTED:- Det var en fantastisk cykeloplevelse...

Det fortæller Lars Jensen, pædagogmedhjælper på specialskoleafdelingen Golfstrømmen i Bedsted, om den cykeltur, som han i lørdags gennemførte sammen med kollegaen Søren Vestergaard og Kaj Sørensen, der er lærer på Hanstholm Skole.

I alt 16.000 motionscyklister udnyttede en sjælden mulighed for at cykle over Storebælt som deltagere i "Tour de Storebælt".

De fleste kørte en kortere distance, men de tre thyboer var blandt 4000 motionscyklister, som gennemførte hele den 200 kilometer lange rute fra Roskilde til Nyborg, som et hold andre - og noget hurtigere - cyklister om nogle uger skal tilbagelægge som anden etape i årets Tour de France.

Og på ruten var der massevis af tilskuere, som sørgede for en utrolig stemning undervejs.

- Så Tour de France-feltet har noget at glæde sig til, konstaterer Lars Jensen.

De tre tilbagelagde de 200 kilometer på cirka otte timer. Det afgørende var dog ikke hastigheden, men at de fik samlet penge ind til indkøb af et antal mountainbikes til Golfstrømmen.

Og med omkring 80.000 kr. i kassen har også den del af projektet været en succes.

- De første 11 er købt, og jeg tror, at vi ender med at kunne få omkring 14 cykler, fortæller Lars Jensen.

Nogle af mountainbikene vil cykelhandler Per Ubbesen fra Hurup levere til Golfstrømmen tirsdag formiddag, hvor Lars Jensen og de andre motionscyklister så også inviterer sponsorerne på en grillpølse som tak for hjælpen.